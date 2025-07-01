Артета уберет из Арсенала Парти и еще 16 игроков

Киран Тирни в футболке "Арсенала". Фото: instagram.com/kierantierney/

"Арсенал" официально расторг контракты сразу с 17 футболистами после завершения сезона. Еще 30 июня стало датой, когда большинство соглашений игроков по всей Европе подошли к концу.

"Канониры" воспользовались этим, чтобы провести масштабные изменения, сообщает Football Transfers.

Реклама

Читайте также:

Среди ушедших футболистов "Арсенала" оказались как опытные игроки, так и молодежь, не сумевшая пробиться в основу. Некоторые имена несколько лет назад были связаны с большими надеждами у лондонских болельщиков.

Томас Парти во время поединка. Фото: instagram.com/thomaspartey5/

Кто ушел из "Арсенала"?

Наиболее заметной потерей стал ганский полузащитник Томас Парти. Переговоры о новом контракте шли несколько месяцев, но стороны не пришли к соглашению. Сейчас футболист является свободным агентом, хотя клуб пока не подтвердил официально его уход.

После шести лет в клубе команду покинул защитник Киран Тирни. Шотландец возвращается в "Селтик", откуда и перебрался в Лондон.

Также в клуб не вернулись арендованные игроки Рахим Стерлинг и Нето — оба завершили годовые аренды и отправились обратно в "Челси" и "Борнмут" соответственно. Их вклад в команду оказался минимальным.

Ушли и молодые таланты

"Арсенал" также расстался с перспективным нападающим Натаном Батлер-Ойедеджи, несмотря на неплохие данные в начале карьеры.

Кроме того, в список попали молодые и менее известные футболисты: Кайон Эдвардс, Джими Гауэр, Джек Генри-Фрэнсис, Брайан Оконкво, Исмаил Улад М’Ханд, Салах-Эддин Улад М’Ханд, Элиан Кесада-Торн, Жакай Фишер, Рис Клэрмонт, Ромари Форде, Макс Кучински и Закария Шуайб.

Напомним, также кардинальная чистка состава прошла и в английском "Манчестер Юнайтед".

Звездный легионер одного из украинских футбольных клубов выдвинул ультиматум руководству команды.

В "ПСЖ" пока не поняли, как решить важную задачу: не получается продать россиянина Сафонова, без которого невозможен трансфер украинца Забарного.

У Максима Таловерова появился шанс вернуться в Чемпионшип без "Плимута".