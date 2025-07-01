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Главная Спорт Арсенал избавился от 17 игроков — кто в списке

Арсенал избавился от 17 игроков — кто в списке

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 16:31
Артета уберет из Арсенала Парти и еще 16 игроков
Киран Тирни в футболке "Арсенала". Фото: instagram.com/kierantierney/

"Арсенал" официально расторг контракты сразу с 17 футболистами после завершения сезона. Еще 30 июня стало датой, когда большинство соглашений игроков по всей Европе подошли к концу.

"Канониры" воспользовались этим, чтобы провести масштабные изменения, сообщает Football Transfers.

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Среди ушедших футболистов "Арсенала" оказались как опытные игроки, так и молодежь, не сумевшая пробиться в основу. Некоторые имена несколько лет назад были связаны с большими надеждами у лондонских болельщиков. 

Томас Партей
Томас Парти во время поединка. Фото: instagram.com/thomaspartey5/

Кто ушел из "Арсенала"?

Наиболее заметной потерей стал ганский полузащитник Томас Парти. Переговоры о новом контракте шли несколько месяцев, но стороны не пришли к соглашению. Сейчас футболист является свободным агентом, хотя клуб пока не подтвердил официально его уход.

После шести лет в клубе команду покинул защитник Киран Тирни. Шотландец возвращается в "Селтик", откуда и перебрался в Лондон. 

Также в клуб не вернулись арендованные игроки Рахим Стерлинг и Нето — оба завершили годовые аренды и отправились обратно в "Челси" и "Борнмут" соответственно. Их вклад в команду оказался минимальным.

Ушли и молодые таланты

"Арсенал" также расстался с перспективным нападающим Натаном Батлер-Ойедеджи, несмотря на неплохие данные в начале карьеры.

Кроме того, в список попали молодые и менее известные футболисты: Кайон Эдвардс, Джими Гауэр, Джек Генри-Фрэнсис, Брайан Оконкво, Исмаил Улад М’Ханд, Салах-Эддин Улад М’Ханд, Элиан Кесада-Торн, Жакай Фишер, Рис Клэрмонт, Ромари Форде, Макс Кучински и Закария Шуайб. 

Напомним, также кардинальная чистка состава прошла и в английском "Манчестер Юнайтед". 

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Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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