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Главная Спорт Арсенал договорился о контракте с топ-форвардом мира

Арсенал договорился о контракте с топ-форвардом мира

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 09:10
Арсенал договорился с Дьекерешем о пятилетнем контракте
Виктор Дьекереш празднует гол. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Форвард сборной Швеции Виктор Дьекереш сделал важный шаг к смене клуба. Он достиг принципиального соглашения с лондонским "Арсеналом".

Стороны согласовали пятилетний контракт, который рассчитан до лета 2030 года. Объявление о трансфере может состояться в ближайшие дни, сообщил в соцсети X инсайдер Саша Тавольери.

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Нападающий, который раскрыл потенциал в составе "Спортинга" в сезоне 2024/25, стал одной из главных целей "канониров" этим летом. Виктор Дьекереш провел переговоры с представителями "Арсенала" и дал согласие на условия личного контракта. 

Сколько "Арсенал" заплатил за форварда 

Сумма потенциального трансфера может составить около 75 млн евро. Виктор также получит подписной бонус и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Лондонцы рассматривают шведа как ключевое усиление атаки на фоне перестройки состава под руководством Микеля Артеты. 

Виктор Дьекереш
Виктор Дьекереш с одним из трофеев "Спортинга". Фото: Reuters/Pedro Rocha

Почему Дьекереш важен для "Арсенала"

Виктор провел невероятный сезон: в 52 матчах за "Спортинг" он забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Такой результат не остался без внимания — 27-летний нападающий попал в шорт-листы сразу нескольких топ-клубов, но "Арсенал" оказался ближе всех к завершению сделки.

Остается уладить все формальности между клубами. Переговоры продолжаются, но по данным источников, "Арсенал" уверен в успехе и готов оформить трансфер до старта предсезонной подготовки.

Напомним, ранее стало известно о том, что "канониры" отпустили сразу 17 футболистов, среди которых есть звезды и игроки основного состава. 

Другой английский клуб, "Манчестер Юнайтед", тоже провел чистку состава и избавился от Кристиана Эриксена, а также ряда других игроков

Украинский защитник Максим Таловеров может продолжить карьеру в Англии и вернуться в Чемпионшип, но речь идет не о "Плимуте". 

спорт футбол Футбол трансферы Арсенал Спортинг Виктор Дьекереш
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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