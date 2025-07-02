Арсенал договорился с Дьекерешем о пятилетнем контракте

Арсенал договорился о контракте с топ-форвардом мира
Форвард сборной Швеции Виктор Дьекереш сделал важный шаг к смене клуба. Он достиг принципиального соглашения с лондонским "Арсеналом".
Стороны согласовали пятилетний контракт, который рассчитан до лета 2030 года. Объявление о трансфере может состояться в ближайшие дни, сообщил в соцсети X инсайдер Саша Тавольери.
Нападающий, который раскрыл потенциал в составе "Спортинга" в сезоне 2024/25, стал одной из главных целей "канониров" этим летом. Виктор Дьекереш провел переговоры с представителями "Арсенала" и дал согласие на условия личного контракта.
Сколько "Арсенал" заплатил за форварда
Сумма потенциального трансфера может составить около 75 млн евро. Виктор также получит подписной бонус и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Лондонцы рассматривают шведа как ключевое усиление атаки на фоне перестройки состава под руководством Микеля Артеты.
Почему Дьекереш важен для "Арсенала"
Виктор провел невероятный сезон: в 52 матчах за "Спортинг" он забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Такой результат не остался без внимания — 27-летний нападающий попал в шорт-листы сразу нескольких топ-клубов, но "Арсенал" оказался ближе всех к завершению сделки.
Остается уладить все формальности между клубами. Переговоры продолжаются, но по данным источников, "Арсенал" уверен в успехе и готов оформить трансфер до старта предсезонной подготовки.
Напомним, ранее стало известно о том, что "канониры" отпустили сразу 17 футболистов, среди которых есть звезды и игроки основного состава.
Другой английский клуб, "Манчестер Юнайтед", тоже провел чистку состава и избавился от Кристиана Эриксена, а также ряда других игроков.
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