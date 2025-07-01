Футбольна команда купила повістки у військового в Дніпрі

Спецоперація із затримання підозрюваного. Фото: ДБР

У Дніпрі завершено досудове розслідування у гучній справі про продаж повісток. Фігурантом став військовослужбовець районного територіального центру, який пропонував "захист від мобілізації" за гроші.

Як повідомляє пресслужба ДБР, військовий спочатку звернувся до знайомого тренера аматорської футбольної команди.

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Він запропонував "розв'язати питання" за дві тисячі гривень й заявив, що має доступ до чистих повісток із печатками та підписами. Ці документи нібито могли "гарантувати недоторканність" під час перевірок на блокпостах.

Пізніше чоловік запропонував подібну послугу всій команді, яка збиралася на виїзний матч. Загалом він отримав 35 тисяч гривень.

Як діяла схема

Слідство встановило, що обвинувачений входив до групи оповіщення й мав доступ до повісток. Деякі з них він привласнював собі, а потім використовував для шахрайства. Його затримали під час передачі грошей.

Тепер він постане перед судом — йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Прокурори вимагають до 10 років ув'язнення та конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво веде спеціалізована військова прокуратура Дніпра.

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