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Головна Спорт Футбольну команду в Дніпрі "відмазали" від армії

Футбольну команду в Дніпрі "відмазали" від армії

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 12:01
Футбольна команда купила повістки у військового в Дніпрі
Спецоперація із затримання підозрюваного. Фото: ДБР

У Дніпрі завершено досудове розслідування у гучній справі про продаж повісток. Фігурантом став військовослужбовець районного територіального центру, який пропонував "захист від мобілізації" за гроші.

Як повідомляє пресслужба ДБР, військовий спочатку звернувся до знайомого тренера аматорської футбольної команди.

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Він запропонував "розв'язати питання" за дві тисячі гривень й заявив, що має доступ до чистих повісток із печатками та підписами. Ці документи нібито могли "гарантувати недоторканність" під час перевірок на блокпостах.

Пізніше чоловік запропонував подібну послугу всій команді, яка збиралася на виїзний матч. Загалом він отримав 35 тисяч гривень.

Як діяла схема

Слідство встановило, що обвинувачений входив до групи оповіщення й мав доступ до повісток. Деякі з них він привласнював собі, а потім використовував для шахрайства. Його затримали під час передачі грошей.

Тепер він постане перед судом — йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Прокурори вимагають до 10 років ув'язнення та конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво веде спеціалізована військова прокуратура Дніпра.

Нагадаємо, Ілля Забарний може відмовитися від трансферу в "ПСЖ", оскільки французький клуб не може продати свого російського воротаря.

Вихованець "Динамо" Антон Царенко не захотів підписувати контракт із "Депортіво" та обрав оренду в клуб, де йому буде легше проявити себе.

Відомий футболіст відмовився від переїзду до Росії, де йому пропонували вигідний контракт і дорогі подарунки.

ДБР спорт футбол мобілізація повістки
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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