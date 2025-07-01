Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Футбольную команду в Днепре "отмазали" от армии

Футбольную команду в Днепре "отмазали" от армии

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 12:01
Футбольная команда купила повестки у военного в Днепре
Спецоперация по задержанию подозреваемого. Фото: ГБР

В Днепре завершено досудебное расследование по громкому делу о продаже повесток. Фигурантом стал военнослужащий районного территориального центра, который предлагал "защиту от мобилизации" за деньги.

Как сообщает пресс-служба ГБР, военный сначала обратился к знакомому тренеру любительской футбольной команды.

Реклама
Читайте также:

Он предложил "решить вопрос" за две тысячи гривен и заявил, что имеет доступ к чистым повесткам с печатями и подписями. Эти документы якобы могли "гарантировать неприкосновенность" при проверках на блокпостах.

Позже мужчина предложил подобную услугу всей команде, которая собиралась на выездной матч. Всего он получил 35 тысяч гривен.

Как действовала схема

Следствие установило, что обвиняемый входил в группу оповещения и имел доступ к повесткам. Некоторые из них он присваивал себе, а затем использовал для мошенничества. Его задержали во время передачи денег.

Теперь он предстанет перед судом — ему инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Прокуроры требуют до 10 лет заключения и конфискацию имущества.

Процессуальное руководство ведет специализированная военная прокуратура Днепра. 

Напомним, Илья Забарный может отказаться от трансфера в "ПСЖ", поскольку французский клуб не может продать своего российского вратаря. 

Воспитанник "Динамо" Антон Царенко не захотел подписывать контракт с "Депортиво" и выбрал аренду в клуб, где ему будет легче проявить себя. 

Известный футболист отказался от переезда в Россию, где ему предлагали выгодный контракт и дорогие подарки. 

ГБР спорт футбол мобилизация повестки
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации