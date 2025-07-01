Футбольная команда купила повестки у военного в Днепре

Спецоперация по задержанию подозреваемого. Фото: ГБР

В Днепре завершено досудебное расследование по громкому делу о продаже повесток. Фигурантом стал военнослужащий районного территориального центра, который предлагал "защиту от мобилизации" за деньги.

Как сообщает пресс-служба ГБР, военный сначала обратился к знакомому тренеру любительской футбольной команды.

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Он предложил "решить вопрос" за две тысячи гривен и заявил, что имеет доступ к чистым повесткам с печатями и подписями. Эти документы якобы могли "гарантировать неприкосновенность" при проверках на блокпостах.

Позже мужчина предложил подобную услугу всей команде, которая собиралась на выездной матч. Всего он получил 35 тысяч гривен.

Как действовала схема

Следствие установило, что обвиняемый входил в группу оповещения и имел доступ к повесткам. Некоторые из них он присваивал себе, а затем использовал для мошенничества. Его задержали во время передачи денег.

Теперь он предстанет перед судом — ему инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Прокуроры требуют до 10 лет заключения и конфискацию имущества.

Процессуальное руководство ведет специализированная военная прокуратура Днепра.

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