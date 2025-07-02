Хижняк объяснил, почему не уходит в профессиональный бокс

Александр Хижняк во время тренировки. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Олимпийский чемпион 2024 года по боксу Александр Хижняк поделился своими приоритетами после яркого выступления на Играх в Париже.

Известно, 29-летний украинец не собирается завершать карьеру — наоборот, в его планах уже стоит новая цель, сообщил сам боксер в интервью АСЖУ.

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Александр Хижняк остается бойцом национальной сборной и продолжит выступать под эгидой Федерации бокса Украины. Главный фокус боксера сосредоточен на участии в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, где он рассчитывает вновь побороться за "золото".

Александр Хижняк с наградой "Украинский характер". Фото: УНИАН

Что планирует Хижняк

Одновременно с этим рассматривается возможность параллельных выступлений на профессиональном ринге. Окончательное решение по этому поводу будет принято позже, ближе к старту соревновательного сезона.

По словам спортсмена, он остается боксером сборной Украины и сосредоточен на подготовке к Олимпиаде. Также он допустил, что может совмещать любительский и профессиональный бокс.

"Наверное, я начну свои соревновательные поединки с начала следующего года", — заявил Хижняк.

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