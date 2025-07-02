Хижняк пояснив, чому не йде у професійний бокс

Олександр Хижняк під час тренування. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Олімпійський чемпіон 2024 року з боксу Олександр Хижняк поділився своїми пріоритетами після яскравого виступу на Іграх у Парижі.

Відомо, 29-річний українець не збирається завершувати кар'єру — навпаки, у його планах уже стоїть нова мета, повідомив сам боксер в інтерв'ю АСЖУ.

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Олександр Хижняк залишається бійцем національної збірної та продовжить виступати під егідою Федерації боксу України. Головний фокус боксера зосереджений на участі в Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі, де він розраховує знову поборотися за "золото".

Олександр Хижняк із нагородою "Український характер". Фото: УНІАН

Що планує Хижняк

Одночасно з цим розглядається можливість паралельних виступів на професійному рингу. Остаточне рішення з цього приводу буде ухвалено пізніше, ближче до старту змагального сезону.

За словами спортсмена, він залишається боксером збірної України та зосереджений на підготовці до Олімпіади. Також він припустив, що може поєднувати аматорський і професійний бокс.

"Напевно, я почну свої змагальні поєдинки з початку наступного року", — заявив Хижняк.

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