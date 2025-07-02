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Головна Спорт Хижняк знову націлився на Олімпіаду, але не все так просто

Хижняк знову націлився на Олімпіаду, але не все так просто

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 10:52
Хижняк пояснив, чому не йде у професійний бокс
Олександр Хижняк під час тренування. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Олімпійський чемпіон 2024 року з боксу Олександр Хижняк поділився своїми пріоритетами після яскравого виступу на Іграх у Парижі.

Відомо, 29-річний українець не збирається завершувати кар'єру — навпаки, у його планах уже стоїть нова мета, повідомив сам боксер в інтерв'ю АСЖУ.

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Олександр Хижняк залишається бійцем національної збірної та продовжить виступати під егідою Федерації боксу України. Головний фокус боксера зосереджений на участі в Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі, де він розраховує знову поборотися за "золото".

Александр Хижняк
Олександр Хижняк із нагородою "Український характер". Фото: УНІАН

Що планує Хижняк

Одночасно з цим розглядається можливість паралельних виступів на професійному рингу. Остаточне рішення з цього приводу буде ухвалено пізніше, ближче до старту змагального сезону.

За словами спортсмена, він залишається боксером збірної України та зосереджений на підготовці до Олімпіади. Також він припустив, що може поєднувати аматорський і професійний бокс.

"Напевно, я почну свої змагальні поєдинки з початку наступного року", — заявив Хижняк.

Нагадаємо, тенісистка Еліна Світоліна готується до гри другого кола на Вімблдоні — де та коли можна подивитися поєдинок.

Лондонський "Арсенал" близький до одного з найгучніших трансферів останніх років, клуб готовий підписати зірку світового рівня.

Даяна Ястремська стала однією з героїнь Вімблдону-2025 завдяки перемозі над Коко Гофф, яка є другою ракеткою світу.

спорт Олімпійські ігри Олександр Хижняк бокс Олімпійські ігри-2026
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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