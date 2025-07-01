Убито призера чемпіонату України з боксу Владислава Карпачова

У Донецькій області загинув талановитий український боксер
Український спорт зазнав трагічної втрати. У Донецькій області було вбито Владислава Карпачова, талановитого боксера, призера чемпіонату України.
Федерація боксу України повідомила, що 26 червня в селі Гришине (Донеччина) стався страшний злочин.
Унаслідок нападу загинув не тільки Владислав Карпачов, а й члени його сім'ї. За даними слідства, з будинку боксера також зник його особистий автомобіль Toyota Camry.
Що відомо про подію
Спортсмена запам'ятали як одного з яскравих представників молодіжної збірної України. Карпачов виступав у категорії до 64 кг. У 2016 році він виборов бронзову медаль на чемпіонаті України серед молоді, перемігши сильних суперників із Сумської та Вінницької областей. У півфіналі він поступився Дмитру Самбурі з Миколаївщини.
Правоохоронці проводять активні слідчі дії та розшукують винних. Ключовим елементом розслідування стало викрадення машини — поліція вважає, що Toyota Camry могла бути використана для втечі злочинців.
Федерація боксу висловила співчуття та закликала громадськість до пильності.
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