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Головна Спорт У Донецькій області загинув талановитий український боксер

У Донецькій області загинув талановитий український боксер

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 18:04
Убито призера чемпіонату України з боксу Владислава Карпачова
Владислав Карпачов. Фото: Федерація боксу України

Український спорт зазнав трагічної втрати. У Донецькій області було вбито Владислава Карпачова, талановитого боксера, призера чемпіонату України.

Федерація боксу України повідомила, що 26 червня в селі Гришине (Донеччина) стався страшний злочин.

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Унаслідок нападу загинув не тільки Владислав Карпачов, а й члени його сім'ї. За даними слідства, з будинку боксера також зник його особистий автомобіль Toyota Camry.

Що відомо про подію

Спортсмена запам'ятали як одного з яскравих представників молодіжної збірної України. Карпачов виступав у категорії до 64 кг. У 2016 році він виборов бронзову медаль на чемпіонаті України серед молоді, перемігши сильних суперників із Сумської та Вінницької областей. У півфіналі він поступився Дмитру Самбурі з Миколаївщини.

Правоохоронці проводять активні слідчі дії та розшукують винних. Ключовим елементом розслідування стало викрадення машини — поліція вважає, що Toyota Camry могла бути використана для втечі злочинців.

Федерація боксу висловила співчуття та закликала громадськість до пильності.

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спорт вбивство тяжкі злочини Донецька область бокс
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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