Убито призера чемпіонату України з боксу Владислава Карпачова

Владислав Карпачов. Фото: Федерація боксу України

Український спорт зазнав трагічної втрати. У Донецькій області було вбито Владислава Карпачова, талановитого боксера, призера чемпіонату України.

Федерація боксу України повідомила, що 26 червня в селі Гришине (Донеччина) стався страшний злочин.

Реклама

Читайте також:

Унаслідок нападу загинув не тільки Владислав Карпачов, а й члени його сім'ї. За даними слідства, з будинку боксера також зник його особистий автомобіль Toyota Camry.

Що відомо про подію

Спортсмена запам'ятали як одного з яскравих представників молодіжної збірної України. Карпачов виступав у категорії до 64 кг. У 2016 році він виборов бронзову медаль на чемпіонаті України серед молоді, перемігши сильних суперників із Сумської та Вінницької областей. У півфіналі він поступився Дмитру Самбурі з Миколаївщини.

Правоохоронці проводять активні слідчі дії та розшукують винних. Ключовим елементом розслідування стало викрадення машини — поліція вважає, що Toyota Camry могла бути використана для втечі злочинців.

Федерація боксу висловила співчуття та закликала громадськість до пильності.

Нагадаємо, в УПЛ може повернутися зірковий легіонер — гравець поставив чітку умову для повернення в Україну.

"ПСЖ" все ще не може працевлаштувати Матвія Сафонова, через що угода щодо Забарного зависла в повітрі.

"Манчестер Юнайтед" попрощався одразу з дев'ятьма футболістами, і серед них є ті, хто регулярно виходив на поле.

У лондонському "Арсеналі" переглянули кадрову політику та вирішили позбавитись низки зіркових гравців.