На фронті загинув український тренер Віталій Ванкевич

Віталій Ванкевич в армії. Фото: Facebook

Українська футбольна спільнота зазнала чергової втрати. У боях проти російської агресії загинув 30-річний Віталій Ванкевич — колишній футзаліст, футбольний тренер і помічник арбітрів.

Його смерть підтверджена в Telegram-каналі Львівською асоціацією футболу.

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Віталій родом із Шептицького Львівської області. Він з юності поєднував спортивну та військову стежки: у листопаді 2013 року у віці 18 років вступив до лав Збройних сил України. Уже з 2014 року брав участь у боях на сході країни у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького.

Віталій Ванкевич до повномасштабної війни. Фото: Facebook

З початком повномасштабного вторгнення Ванкевич служив старшим стрільцем і командиром розвідувального взводу в 45-й артилерійській бригаді. Його позивний — "Фізрук". Він пройшов великий бойовий шлях і за роки служби став шанованим серед товаришів по службі.

Що відомо про Віталія Ванкевича

Крім служби, спортсмен був активним учасником громадського життя. У 2024 році він став координатором проєкту "Активні парки" в Шептицькій громаді, де займався залученням до спорту ветеранів і бійців. Попри громадянську зайнятість, Віталій знову повернувся на фронт.

Він загинув, захищаючи свою країну. Віталій Ванкевич залишив після себе пам'ять про людину, яка вміла надихати як на спортивному майданчику, так і в бойовому строю.

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