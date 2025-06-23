На фронте погиб украинский тренер Виталий Ванкевич

Виталий Ванкевич в армии. Фото: Facebook

Украинское футбольное сообщество понесло очередную утрату. В боях против российской агрессии погиб 30-летний Виталий Ванкевич — бывший футзалист, футбольный тренер и помощник арбитров.

Его смерть подтверждена в Telegram-канале Львовской ассоциацией футбола.

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Виталий родом из Шептицкого Львовской области. Он с юности совмещал спортивную и военную стези: в ноябре 2013 года в возрасте 18 лет вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Уже с 2014 года принимал участие в боях на востоке страны в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого.

Виталий Ванкевич до полномасштабной войны. Фото: Facebook

С началом полномасштабного вторжения Ванкевич служил старшим стрелком и командиром разведывательного взвода в 45-й артиллерийской бригаде. Его позывной — "Физрук". Он прошел большой боевой путь и за годы службы стал уважаемым среди сослуживцев.

Что известно о Виталии Ванкевиче

Помимо службы, спортсмен был активным участником общественной жизни. В 2024 году он стал координатором проекта "Активные парки" в Шептицкой общине, где занимался привлечением к спорту ветеранов и бойцов. Несмотря на гражданскую занятость, Виталий снова вернулся на фронт.

Он погиб, защищая свою страну. Виталий Ванкевич оставил после себя память о человеке, который умел вдохновлять как на спортивной площадке, так и в боевом строю.

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