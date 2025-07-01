Убит призер чемпионата Украины по боксу Владислав Карпачов

Владислав Карпачов. Фото: Федерация бокса Украины

Украинский спорт понес трагическую потерю. В Донецкой области был убит Владислав Карпачов, талантливый боксер, призер чемпионата Украины.

Федерация бокса Украины сообщила, что 26 июня в селе Гришине (Донеччина) произошло жуткое преступление.

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В результате нападения погиб не только Владислав Карпачов, но и члены его семьи. По данным следствия, из дома боксера также исчез его личный автомобиль Toyota Camry.

Что известно о происшествии

Спортсмена запомнили как одного из ярких представителей молодежной сборной Украины. Карпачов выступал в категории до 64 кг. В 2016 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Украины среди молодежи, победив сильных соперников из Сумской и Винницкой областей. В полуфинале он уступил Дмитрию Самбуре из Николаевщины.

Правоохранители проводят активные следственные действия и разыскивают виновных. Ключевым элементом расследования стал угон машины — полиция считает, что Toyota Camry могла быть использована для бегства преступников.

Федерация бокса выразила соболезнования и призвала общественность к бдительности.

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