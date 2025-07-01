Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Донецкой области погиб талантливый украинский боксер

В Донецкой области погиб талантливый украинский боксер

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 18:04
Убит призер чемпионата Украины по боксу Владислав Карпачов
Владислав Карпачов. Фото: Федерация бокса Украины

Украинский спорт понес трагическую потерю. В Донецкой области был убит Владислав Карпачов, талантливый боксер, призер чемпионата Украины.

Федерация бокса Украины сообщила, что 26 июня в селе Гришине (Донеччина) произошло жуткое преступление.

Реклама
Читайте также:

В результате нападения погиб не только Владислав Карпачов, но и члены его семьи. По данным следствия, из дома боксера также исчез его личный автомобиль Toyota Camry. 

Что известно о происшествии

Спортсмена запомнили как одного из ярких представителей молодежной сборной Украины. Карпачов выступал в категории до 64 кг. В 2016 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Украины среди молодежи, победив сильных соперников из Сумской и Винницкой областей. В полуфинале он уступил Дмитрию Самбуре из Николаевщины.

Правоохранители проводят активные следственные действия и разыскивают виновных. Ключевым элементом расследования стал угон машины — полиция считает, что Toyota Camry могла быть использована для бегства преступников.

Федерация бокса выразила соболезнования и призвала общественность к бдительности. 

Напомним, в УПЛ может вернуться звездный легионер — игрок поставил четкое условие для возвращения в Украину.

"ПСЖ" все еще не может трудоустроить Матвея Сафонова, из-за чего сделка по Забарному повисла в воздухе.

"Манчестер Юнайтед" попрощался сразу с девятью футболистами, и среди них есть те, кто регулярно выходил на поле.

В лондонском "Арсенале" пересмотрели кадровую политику и решили расстаться с рядом звездных игроков.

спорт убийство тяжкие преступления Донецкая область бокс
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации