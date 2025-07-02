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Главная Спорт Тренер Ювентуса встретился с Модричем — что известно

Тренер Ювентуса встретился с Модричем — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 11:22
Ювентус контактирует с Модричем — возможен ли трансфер
Лука Модрич благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Мадридский "Реал" выбил туринский "Ювентус" из плей-офф Клубного чемпионата мира. Тренер "старой синьоры" не упустил возможность поговорить со своим соотечественником Лукой Модричем.

Детали беседы двух звезд хорватского спорта стали известны благодаря Marca

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Лука Модрич проводит последние матчи в составе "Реала". После окончания Клубного чемпионата мира он покинет мадридский клуб. Слухи связывают хорватского полузащитника с "Миланом", однако появилась интересная информация про общение опытного футболиста со своим бывшим партнером по сборной Хорватии Игорем Тудором. 

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Лука Модрич
Лука Модрич во время матча. Фото: Reuters/Susana Vera

О чем говорили Модрич и Тудор 

Наставник "Ювентуса" подчеркнул, насколько выдающимся игроком остается Модрич, несмотря на возраст. По словам Тудора, спортсмен с такими данными в Хорватии появляется только раз в 300 лет. При этом тренер не забыл добавить шутливый комментарий касательно возраста легенды: ему всего лишь 40 лет, и это совсем немного для футболиста такого уровня.

Сам факт личной встречи двух бывших партнеров по сборной стал символом дружбы и взаимного уважения, выстраиваемых на фоне многолетней совместной карьеры. Также слова Тудора подчеркнули лидерство Модрича не только на поле, но и как примера для молодых футболистов. 

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Напомним, соавтором одного из самых громких переходов трансферного лета 2025 года может стать лондонский "Арсенал". 

Тем временем на кортах Уимблдона уже зафиксировано несколько сенсаций, одну из них подарила украинка Даяна Ястремская. 

А Элина Свитолина готовится уже ко второму кругу турнира, ее поединок можно будет посмотреть в прямом эфире. 

спорт футбол Реал Мадрид Ювентус Лука Модрич
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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