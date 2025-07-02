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Головна Спорт Тренер Ювентуса зустрівся з Модричем — що відомо

Тренер Ювентуса зустрівся з Модричем — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 11:22
Ювентус контактує з Модричем — чи можливий трансфер
Лука Модрич дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Ключові моменти Про що говорили Модрич та Тудор

Мадридський "Реал" вибив туринський "Ювентус" із плей-оф Клубного чемпіонату світу. Тренер "старої синьйори" не проґавив можливості поговорити зі своїм співвітчизником Лукою Модричем.

Деталі бесіди двох зірок хорватського спорту стали відомі завдяки Marca.

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Лука Модрич проводить останні матчі у складі "Реала". Після закінчення Клубного чемпіонату світу він залишить мадридський клуб. Чутки пов'язують хорватського півзахисника з "Міланом", проте з'явилася цікава інформація про спілкування досвідченого футболіста зі своїм колишнім партнером по збірній Хорватії Ігорем Тудором.

Лука Модрич
Лука Модрич під час матчу. Фото: Reuters/Susana Vera

Про що говорили Модрич та Тудор

Наставник "Ювентуса" наголосив, наскільки видатним гравцем залишається Модрич, попри вік. За словами Тудора, спортсмен із такими даними в Хорватії з'являється тільки раз на 300 років. При цьому тренер не забув додати жартівливий коментар щодо віку легенди: йому всього лише 40 років, і це зовсім небагато для футболіста такого рівня.

Сам факт особистої зустрічі двох колишніх партнерів по збірній став символом дружби та взаємної поваги, що вибудовуються на тлі багаторічної спільної кар'єри. Також слова Тудора підкреслили лідерство Модрича не тільки на полі, а і як приклад для молодих футболістів.

Нагадаємо, співавтором одного з найгучніших переходів трансферного літа 2025 року може стати лондонський "Арсенал".

Тим часом на кортах Вімблдону вже зафіксовано кілька сенсацій, одну з них подарувала українка Даяна Ястремська.

А Еліна Світоліна готується вже до другого кола турніру, її поєдинок можна буде подивитися в прямому ефірі.

спорт футбол Реал Мадрид Ювентус Лука Модріч
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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