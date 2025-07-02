Мобілізація зупинила Вернидуба — де працюватиме тренер

Нова команда Вернидуба — коментар тренера
Колишній головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб підтвердив, що не зможе очолити закордонний клуб, попри отримані пропозиції з Азербайджану та Казахстану. За його словами, у ролі військовозобов'язаного він поки що не має права покинути Україну.
Фахівець перебуває у творчій відпустці після завершення сезону 2024/25 і поки що не планує офіційних повернень у тренерську роботу, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".
Наразі 59-річний Юрій Вернидуб зосереджений на відпочинку та аналізі наступного етапу своєї кар'єри. Попри інтерес, пов'язаний із його ім'ям, Вернидуб наголосив, що перетин кордону наразі неможливий — статус мобілізованого робить будь-які переговори умовними. Остаточне рішення він має намір приймати після досягнення віку 60 років, коли обмеження знімуть.
Вернидуб — про подальшу кар'єру
За словами самого тренера, чутки про готові угоди — передчасні. Він заявив, що поки що жодних контрактів не підписано й про переїзд не йдеться.
"Нічого не отримував і про це не може бути мови! Я зараз нікуди не зможу виїхати, тому що є військовозобов'язаним", — пояснив Вернидуб.
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