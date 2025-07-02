Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1НерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКЛьвівLifeПолітикаМетеоАвтоТехнологіїСвятаФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Нова команда Вернидуба — коментар тренера

Нова команда Вернидуба — коментар тренера

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 15:09
Мобілізація зупинила Вернидуба — де працюватиме тренер
Юрій Вернидуб відповідає на запитання журналістів. Фото: УНІАН
Ключові моменти Вернидуб — про подальшу кар'єру

Колишній головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб підтвердив, що не зможе очолити закордонний клуб, попри отримані пропозиції з Азербайджану та Казахстану. За його словами, у ролі військовозобов'язаного він поки що не має права покинути Україну.

Фахівець перебуває у творчій відпустці після завершення сезону 2024/25 і поки що не планує офіційних повернень у тренерську роботу, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

Реклама
Читайте також:

Наразі 59-річний Юрій Вернидуб зосереджений на відпочинку та аналізі наступного етапу своєї кар'єри. Попри інтерес, пов'язаний із його ім'ям, Вернидуб наголосив, що перетин кордону наразі неможливий — статус мобілізованого робить будь-які переговори умовними. Остаточне рішення він має намір приймати після досягнення віку 60 років, коли обмеження знімуть.

Юрий Вернидуб
Юрій Вернидуб перед матчем УПЛ. Фото: УНІАН

Вернидуб — про подальшу кар'єру

За словами самого тренера, чутки про готові угоди — передчасні. Він заявив, що поки що жодних контрактів не підписано й про переїзд не йдеться.

"Нічого не отримував і про це не може бути мови! Я зараз нікуди не зможу виїхати, тому що є військовозобов'язаним", — пояснив Вернидуб.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Олександр Хижняк назвав причину, через яку не перейшов у професійний бокс.

Українка Еліна Світоліна зіграє у другому колі "Вімблдону" — де та коли можна подивитися поєдинок.

Туринський "Ювентус" може стати претендентом на Луку Модрича, який поговорив із головним тренером команди.

"Арсенал" збирається зробити "Спортінгу" дуже вигідну пропозицію щодо трансферу Віктора Дьокереша.

спорт футбол УПЛ тренер Юрій Вернидуб
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації