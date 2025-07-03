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Головна Спорт Циганков задумався про Динамо та зробив несподіваний вибір

Циганков задумався про Динамо та зробив несподіваний вибір

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 09:39
Циганков несподівано повернувся до символіки Динамо
Віктор Циганков на презентації нової форми "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков перед стартом сезону 2025/26 у Ла-Лізі зважився на серйозні зміни. Він виступатиме під новим номером у "Жироні".

Раніше Циганков грав під номером "8", але тепер на його футболці з'явиться цифра "15", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "Жирони".

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Цей вибір відсилає до важливого періоду кар'єри Віктора Циганкова. Саме під номером 15 він багато років виступав у "Динамо" й став одним із лідерів клубу. Номер виявився доступний після того, як із "Жирони" пішов захисник Хуанпе, який тривалий час грав під цією цифрою.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков у збірній України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Новий виклик для Циганкова

Повернення до знайомого номера може стати символічним жестом, що вказує на впевненість, стабільність та бажання українця почати новий етап у "Жироні" із сильною внутрішньою опорою. Минулого сезону він став одним із ключових футболістів команди, яка претендувала на єврокубкове потрапляння.

Віктор Циганков перейшов у "Жирону" в січні 2023 року й відтоді закріпився в основі. Його гра та внесок в атакувальні дії команди стали важливим елементом в історичному успіху клубу в Ла-Лізі, який позаминулого сезону завоював право зіграти в Лізі чемпіонів.

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спорт футбол Динамо Віктор Циганков Жирона
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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