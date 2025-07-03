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Главная Спорт Цыганков задумался о Динамо и сделал неожиданный выбор

Цыганков задумался о Динамо и сделал неожиданный выбор

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 09:39
Цыганков неожиданно вернулся к символике Динамо
Виктор Цыганков на презентации новой формы "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков перед стартом сезона 2025/26 в Ла Лиге решился на серьезные перемены. Он будет выступать под новым номером в "Жироне".

Ранее Цыганков играл под номером "8", но теперь на его футболке появится цифра "15", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Жироны".

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Этот выбор отсылает к важному периоду карьеры Виктора Цыганкова. Именно под номером 15 он много лет выступал в "Динамо" и стал одним из лидеров клуба. Номер оказался доступен после ухода из "Жироны" защитника Хуанпе, который долгое время играл под этой цифрой. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Новый вызов для Цыганкова

Возвращение к знакомому номеру может стать символическим жестом, указывающим на уверенность, стабильность и желание украинца начать новый этап в "Жироне" с сильной внутренней опорой. В прошлом сезоне он стал одним из ключевых футболистов команды, претендовавшей на еврокубковое попадание.

Виктор Цыганков перешел в "Жирону" в январе 2023 года и с тех пор закрепился в основе. Его игра и вклад в атакующие действия команды стали важным элементом в историческом успехе клуба в Ла Лиге, который в позапрошлом сезоне завоевал право сыграть в Лиге чемпионов.

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спорт футбол Динамо Виктор Цыганков Жирона
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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