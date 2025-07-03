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Главная Спорт Ястремская во втором круге Уимблдон-2025 — где и когда смотреть

Ястремская во втором круге Уимблдон-2025 — где и когда смотреть

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 09:05
Ястремская против Захаровой на Уимблдоне — когда матч и где смотреть
Даяна Ястремская во время матча. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает выступление на Уимблдоне-2025. Во втором круге турнира она сыграет с россиянкой Анастасией Захаровой. 

Матч состоится 3 июля на кортах All England Club, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во втором раунде Даяна Ястремская попала в центр внимания после сенсационной победы над второй ракеткой мира Кори Гауфф, действующей чемпионкой "Ролан Гаррос". Украинка уверенно справилась с соперницей, показав отличную подачу, агрессию на приеме и эмоциональный заряд, который поддерживала вся команда. 

Даяна Ястремская
Ястремская после победы над Гауфф. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Где и когда смотреть игру Ястремская — Захарова

Соперницей Даяны станет 19-я ракетка мира Захарова, которая ранее не встречалась с украинкой в официальных матчах на уровне WTA. Несмотря на более высокий рейтинг соперницы, Ястремская выходит на поединок в боевом состоянии. После финала в Ноттингеме и уверенного матча с Гауфф она выглядит вдохновленной и хорошо адаптировалась к травяному покрытию.

Ожидается, что встреча начнется в четверг, 3 июля, не ранее 13:30 по Киеву. В Украине матч можно будет посмотреть на канале Setanta Sports, также возможна онлайн-трансляция через официальный сайт Уимблдона. 

После победы над Гауфф Ястремская призналась, что чувствует себя "в огне" и благодарна команде за поддержку. Она подчеркнула, что травяной отрезок стал для нее неожиданно комфортным, и надеется продолжить победную серию на кортах Лондона. 

Напомним, главный тренер "Полесья" Руслан Ротань рассказал, в какой футбол будет играть его новая команда. 

А вот Юрий Вернидуб пока не торопится возвращаться к активной работе, наставник поделился своими планами. 

спорт Даяна Ястремская Теннис украинские теннисисты Уимблдон
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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