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Головна Спорт Ястремська у другому колі Вімблдон-2025 — де і коли дивитися гру

Ястремська у другому колі Вімблдон-2025 — де і коли дивитися гру

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 09:05
Ястремська проти Захарової на Вімблдоні — коли матч і де дивитися
Даяна Ястремська під час матчу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжує виступ на Вімблдоні-2025. У другому колі турніру вона зіграє з росіянкою Анастасією Захаровою.

Матч відбудеться 3 липня на кортах All England Club, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У другому раунді Даяна Ястремська потрапила в центр уваги після сенсаційної перемоги над другою ракеткою світу Корі Гауфф, чинною чемпіонкою "Ролан Гаррос". Українка впевнено впоралася із суперницею, показавши чудову подачу, агресію на прийомі та емоційний заряд, який підтримувала вся команда.

Даяна Ястремская
Ястремська після перемоги над Гауфф. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Де та коли дивитися гру Ястремська — Захарова

Суперницею Даяни стане 19-та ракетка світу Захарова, яка раніше не зустрічалася з українкою в офіційних матчах на рівні WTA. Попри вищий рейтинг суперниці, Ястремська виходить на поєдинок у бойовому стані. Після фіналу в Ноттінгемі та впевненого матчу з Гауфф вона має натхненний вигляд та добре адаптувалася до трав'яного покриття.

Очікується, що зустріч розпочнеться в четвер, 3 липня, не раніше 13:30 за Києвом. В Україні матч можна буде подивитися на каналі Setanta Sports, також можлива онлайн-трансляція через офіційний сайт Вімблдону.

Після перемоги над Гауфф Ястремська зізналася, що почувається "у вогні" і вдячна команді за підтримку. Вона підкреслила, що трав'яний відрізок став для неї несподівано комфортним, й сподівається продовжити переможну серію на кортах Лондона.

Нагадаємо, головний тренер "Полісся" Руслан Ротань розповів, у який футбол гратиме його нова команда.

А ось Юрій Вернидуб поки не поспішає повертатися до активної роботи, наставник поділився своїми планами.

спорт Даяна Ястремська Теніс українські тенісисти Вімблдон
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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