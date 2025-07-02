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Головна Спорт Гауфф назвала головну причину сенсацій на Вімблдоні-2025

Гауфф назвала головну причину сенсацій на Вімблдоні-2025

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 13:09
Корі Гауфф зізналася, чому програла Ястремській на Вімблдоні
Корі Гауфф під час матчу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
Ключові моменти Що робить Вімблдон непередбачуваним

Після несподіваної поразки від Даяни Ястремської на старті Вімблдону-2025 Корі Гауфф висловилася про причини великої кількості сенсацій на турнірі.

На думку американки, це не випадковість, а системна особливість самого Вімблдону, повідомляє Flashscore News.

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Корі Гауфф вважає, що ключовий фактор несподіваних результатів на турнірі полягає в переході з ґрунтового сезону на трав'яний. Багато топгравців до останнього борються на Ролан Гаррос, а потім не встигають повноцінно адаптуватися до нового покриття.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремська в матчі з Корі Гауфф. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Що робить Вімблдон непередбачуваним

Гравці стикаються з нестачею часу на підготовку: хтось грає турніри за тиждень до старту, а хтось, як Пегула, відразу виходить на корт після фіналу в Бад-Хомбурзі. На думку Гауфф, навіть Алькарас та Джокович зазнають труднощів у перших колах.

"Мені здається, Вімблдон завжди починається з сенсацій. Вся справа в різкій зміні покриття. Це складний виклик для тих, хто щойно пройшов довгий ґрунтовий відрізок. Навіть у топів бувають проблеми в першому колі", — заявила Гауфф.

Нагадаємо, Даяна Ястремська вже прокоментувала сенсаційний результат поєдинку з Корі Гауфф.

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спорт Даяна Ястремська Теніс Вімблдон Корі Гауфф
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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