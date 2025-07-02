Кори Гауфф призналась, почему проиграла Ястремской на Уимблдоне

Кори Гауфф во время матча. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

После неожиданного поражения от Даяны Ястремской на старте Уимблдона-2025 Кори Гауфф высказалась о причинах большого количества сенсаций на турнире.

По мнению американки, это не случайность, а системная особенность самого Уимблдона, сообщает Flashscore News.

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Кори Гауфф считает, что ключевой фактор неожиданных результатов на турнире заключается в переходе с грунтового сезона на травяной. Многие топ-игроки до последнего борются на Ролан Гаррос, а затем не успевают полноценно адаптироваться к новому покрытию.

Даяна Ястремская в матче с Кори Гауфф. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Что делает Уимблдон непредсказуемым

Игроки сталкиваются с нехваткой времени на подготовку: кто-то играет турниры за неделю до старта, а кто-то, как Пегула, сразу выходит на корт после финала в Бад-Хомбурге. По мнению Гауфф, даже Алькарас и Джокович испытывают трудности в первых кругах.

"Мне кажется, Уимблдон всегда начинается с сенсаций. Все дело в резкой смене покрытия. Это сложный вызов для тех, кто только что прошел долгий грунтовый отрезок. Даже у топов бывают проблемы в первом круге", — заявила Гауфф.

Напомним, Даяна Ястремская уже прокомментировала сенсационный результат поединка с Кори Гауфф.

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