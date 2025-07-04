Решающий сезон в Динамо для Шовковского — что ждет тренера

Что ждут от Шовковского в новом сезоне после титула с Динамо
Александр Шовковский начинает новый сезон с "Динамо" как полноценный главный тренер. Чемпионство 2024/25 дало ему кредит доверия, но вместе с тем и груз ожиданий.
Уже к концу осени станет понятно, насколько молодой наставник готов к серьезным испытаниям, сообщает портал Новини.LIVE.
Пока одни продолжают воспринимать Александра Шовковского как клубную легенду, которая случайно попала в тренерское кресло, другие уже видят в нем специалиста нового поколения — прагматичного, сдержанного, с интуицией победителя.
Александр Шовковский останется у руля столичной команды как минимум на следующий сезон. У него будет первый полноценный сбор, трансферные решения и попытка не просто удержать чемпионство, но и выйти в еврокубки с новым стилем игры.
Какие испытания ждут Шовковского
Теперь от 50-летнего специалиста ждут зрелости и глубины. Победа в УПЛ стала возможной не только благодаря осечкам конкурентов, но и тому, как Шовковский справлялся с внутренним давлением. Но следующий шаг — это не просто результат, а взрослая игра, узнаваемый рисунок, развитие молодых и более четкий контроль над командой.
Важно и то, как Шовковский выстраивает коммуникацию как с игроками, так и с руководством. Он не давит авторитетом, но пользуется доверием, потому что сам прошел все уровни клуба. Это дает ему уникальное преимущество: он понимает, как устроено "Динамо" изнутри, и может тонко балансировать между амбициями, реальностью и ожиданиями болельщиков.
Ключевым вызовом остаются еврокубки. Именно там чаще всего раскрывается или разрушается образ тренера. Сможет ли Шовковский вывести "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов или Лиги Европы — станет главным маркером его тренерской состоятельности.
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