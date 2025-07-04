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Главная Спорт Что ждут от Шовковского в новом сезоне после титула с Динамо

Что ждут от Шовковского в новом сезоне после титула с Динамо

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 09:04
Решающий сезон в Динамо для Шовковского — что ждет тренера
Александр Шовковский и президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Александр Шовковский начинает новый сезон с "Динамо" как полноценный главный тренер. Чемпионство 2024/25 дало ему кредит доверия, но вместе с тем  и груз ожиданий. 

Уже к концу осени станет понятно, насколько молодой наставник готов к серьезным испытаниям, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Пока одни продолжают воспринимать Александра Шовковского как клубную легенду, которая случайно попала в тренерское кресло, другие уже видят в нем специалиста нового поколения — прагматичного, сдержанного, с интуицией победителя. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский во время празднования чемпионства. Фото: пресс-служба клуба

Александр Шовковский останется у руля столичной команды как минимум на следующий сезон. У него будет первый полноценный сбор, трансферные решения и попытка не просто удержать чемпионство, но и выйти в еврокубки с новым стилем игры. 

Какие испытания ждут Шовковского

Теперь от 50-летнего специалиста ждут зрелости и глубины. Победа в УПЛ стала возможной не только благодаря осечкам конкурентов, но и тому, как Шовковский справлялся с внутренним давлением. Но следующий шаг — это не просто результат, а взрослая игра, узнаваемый рисунок, развитие молодых и более четкий контроль над командой. 

Владислав Супряга
Игроки "Динамо" на сборах. Фото: пресс-служба клуба

Важно и то, как Шовковский выстраивает коммуникацию как с игроками, так и с руководством. Он не давит авторитетом, но пользуется доверием, потому что сам прошел все уровни клуба. Это дает ему уникальное преимущество: он понимает, как устроено "Динамо" изнутри, и может тонко балансировать между амбициями, реальностью и ожиданиями болельщиков.

Ключевым вызовом остаются еврокубки. Именно там чаще всего раскрывается или разрушается образ тренера. Сможет ли Шовковский вывести "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов или Лиги Европы — станет главным маркером его тренерской состоятельности. 

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футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ Игорь Суркис Александр Шовковский
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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