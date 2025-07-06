Мусиала сломал ногу — Нойер обвинил Доннарумму в эпизоде

Джамал Мусиала перед матчем в "ПСЖ". Фото: Reuters/Amanda Perobelli

В четвертьфинале клубного чемпионата мира, где "ПСЖ" обыграл "Баварию" со счетом 2:0, произошло тревожное событие. Во второй половине первого тайма Джамал Мусиала получил тяжелую травму после столкновения с голкипером французского клуба Джанлуиджи Доннаруммой.

У полузащитника диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок, сообщает Sky Sport Deutschland.

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Джамал Мусиала после столкновения с вратарем "ПСЖ". Фото: Reuters/Pablo Morano

Скандал разгорелся после матча

Капитан мюнхенцев Мануэль Нойер открыто раскритиковал поведение Доннаруммы. Голкипер "Баварии" заявил, что вратарь "ПСЖ" действовал слишком агрессивно и даже не подошел к Мусиале после эпизода. По мнению Нойера, ситуация не требовала такого рискованного выхода.

Реакция Доннаруммы на инцидент. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

После матча Доннарумма извинился в соцсетях и пожелал Мусиале скорейшего выздоровления. Но эмоции в стане "Баварии" остались — команда потеряла ключевого игрока, и теперь должна перестраиваться без одного из своих креативных лидеров.

Клуб пообещал обеспечить Мусиале все необходимое для быстрого и качественного восстановления. Болельщики и партнёры по команде уже выразили слова поддержки, веря в его скорое возвращение на поле.

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