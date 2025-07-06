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Главная Спорт Что известно о страшной травме игрока Баварии Мусиалы

Что известно о страшной травме игрока Баварии Мусиалы

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 10:04
Мусиала сломал ногу — Нойер обвинил Доннарумму в эпизоде
Джамал Мусиала перед матчем в "ПСЖ". Фото: Reuters/Amanda Perobelli

В четвертьфинале клубного чемпионата мира, где "ПСЖ" обыграл "Баварию" со счетом 2:0, произошло тревожное событие. Во второй половине первого тайма Джамал Мусиала получил тяжелую травму после столкновения с голкипером французского клуба Джанлуиджи Доннаруммой.

У полузащитника диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок, сообщает Sky Sport Deutschland.

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Медики прогнозируют, что восстановление Джамала Мусиалы займет около 4–5 месяцев. Молодому игроку может потребоваться операция и длительная реабилитация. 

Джамал Мусиала
Джамал Мусиала после столкновения с вратарем "ПСЖ". Фото: Reuters/Pablo Morano

Скандал разгорелся после матча

Капитан мюнхенцев Мануэль Нойер открыто раскритиковал поведение Доннаруммы. Голкипер "Баварии" заявил, что вратарь "ПСЖ" действовал слишком агрессивно и даже не подошел к Мусиале после эпизода. По мнению Нойера, ситуация не требовала такого рискованного выхода. 

Джанлуиджи Доннарумма
Реакция Доннаруммы на инцидент. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

После матча Доннарумма извинился в соцсетях и пожелал Мусиале скорейшего выздоровления. Но эмоции в стане "Баварии" остались — команда потеряла ключевого игрока, и теперь должна перестраиваться без одного из своих креативных лидеров.

Клуб пообещал обеспечить Мусиале все необходимое для быстрого и качественного восстановления. Болельщики и партнёры по команде уже выразили слова поддержки, веря в его скорое возвращение на поле. 

Напомним, новый главный тренер "Шахтера" Арда Туран объяснил, в какой футбол будет играть его команда. 

А вот Александр Шовковский столкнется в "Динамо" с новой проблемой после чемпионского сезона. 

Скромный "Черноморец" усилил состав чемпионом мира, который поможет вернуться в элитный дивизион. 

спорт футбол Бавария Джамал Мусиала травма Клубный чемпионат мира по футболу
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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