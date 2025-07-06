Мусиала сломал ногу — Нойер обвинил Доннарумму в эпизоде

Что известно о страшной травме игрока Баварии Мусиалы
В четвертьфинале клубного чемпионата мира, где "ПСЖ" обыграл "Баварию" со счетом 2:0, произошло тревожное событие. Во второй половине первого тайма Джамал Мусиала получил тяжелую травму после столкновения с голкипером французского клуба Джанлуиджи Доннаруммой.
У полузащитника диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок, сообщает Sky Sport Deutschland.
Медики прогнозируют, что восстановление Джамала Мусиалы займет около 4–5 месяцев. Молодому игроку может потребоваться операция и длительная реабилитация.
Скандал разгорелся после матча
Капитан мюнхенцев Мануэль Нойер открыто раскритиковал поведение Доннаруммы. Голкипер "Баварии" заявил, что вратарь "ПСЖ" действовал слишком агрессивно и даже не подошел к Мусиале после эпизода. По мнению Нойера, ситуация не требовала такого рискованного выхода.
После матча Доннарумма извинился в соцсетях и пожелал Мусиале скорейшего выздоровления. Но эмоции в стане "Баварии" остались — команда потеряла ключевого игрока, и теперь должна перестраиваться без одного из своих креативных лидеров.
Клуб пообещал обеспечить Мусиале все необходимое для быстрого и качественного восстановления. Болельщики и партнёры по команде уже выразили слова поддержки, веря в его скорое возвращение на поле.
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