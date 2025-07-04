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Главная Спорт Черноморец усилит состав бывшим лучшим форвардом УПЛ

Черноморец усилит состав бывшим лучшим форвардом УПЛ

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 12:03
Черноморец усилит состав бывший лучшим форвардом УПЛ
Владислав Кулач во время выступлений за "Ворсклу". Фото: УНИАН

Одесский "Черноморец", который готовится к сезону в Первой лиге, может усилиться двумя опытными украинскими футболистами. Речь идет о Владиславе Кулаче и Артеме Челядине.

Главный тренер "моряков" Александр Кучер заинтересован в подписании обоих игроков, сообщает "ТаТоТаке".

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Для завершения перехода необходимо уладить юридические формальности с "Ворсклой". Оба футболиста на данный момент связаны контрактами с полтавским клубом, срок действия которых формально истекает через год. Тем не менее игроки намерены сменить команду уже этим летом и рассматривают вариант с Одессой как приоритетный. 

Артем Челядин
Артем Челядин перед игрой. Фото: instagram.com/chelya9_fan/

Кулач и Челядин — опыт для амбициозного "Черноморца"

Ожидается, что переход может состояться уже в ближайшие недели. "Черноморец" нацелен на возвращение в УПЛ, а опыт Кулача и функциональность Челядина могут сыграть важную роль в борьбе за повышение.

Ранее 32-летний Владислав Кулач выступал за "Динамо", "Шахтер", "Зарю" и "Ворсклу". Он был лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2020/21. Артем Челядин — 25-летний универсальный полузащитник, который зарекомендовал себя стабильной игрой в "Ворскле" и входил в сферу интересов топ-клубов. 

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спорт футбол Черноморец Футбол трансферы Ворскла
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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