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Главная Спорт Зинченко готовится к трансферу — интерес проявляют 3 клуба

Зинченко готовится к трансферу — интерес проявляют 3 клуба

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 09:36
Трансфер Зинченко — какой вариант выберет украинец
Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/zinchenko/

Будущее Александра Зинченко в "Арсенале" остается неопределенным. После непростого сезона 2024/25 английские СМИ сообщают о возможном трансфере футболиста сборной Украины нынешним летом.

Сразу несколько клубов следят за ситуацией, сообщает talkSPORT.

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Среди претендентов на Александра Зинченко оказались лондонский "Фулхэм", а также "Айнтрахт", "Ювентус" и финалист Лиги чемпионов "Интер". "Арсенал" готов выслушать предложения, если они будут соответствовать рыночной стоимости игрока. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/

Где будет играть Зинченко

Прошлый сезон стал для Александра одним из самых неоднозначных. Его игровое время сократилось, а конкуренция на позиции левого защитника усилилась. Тем не менее универсальность и лидерские качества Зинченко по-прежнему ценятся как в АПЛ, так и за ее пределами. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко с семьей. Фото: instagram.com/zinchenko/

Контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до 2026 года, и решение об уходе будет зависеть не только от клуба, но и от самого игрока. По слухам, украинец открыт к новым вызовам, особенно в случае достойного предложения. Однако оно должно устроить не только самого защитника, для которого важны гарантии стабильной игры в стартовом составе, но и "Арсенал". 

Напомним, главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского ждет серьезное испытание в новом сезоне. 

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спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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