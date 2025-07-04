Трансфер Зинченко — какой вариант выберет украинец

Зинченко готовится к трансферу — интерес проявляют 3 клуба
Будущее Александра Зинченко в "Арсенале" остается неопределенным. После непростого сезона 2024/25 английские СМИ сообщают о возможном трансфере футболиста сборной Украины нынешним летом.
Сразу несколько клубов следят за ситуацией, сообщает talkSPORT.
Среди претендентов на Александра Зинченко оказались лондонский "Фулхэм", а также "Айнтрахт", "Ювентус" и финалист Лиги чемпионов "Интер". "Арсенал" готов выслушать предложения, если они будут соответствовать рыночной стоимости игрока.
Где будет играть Зинченко
Прошлый сезон стал для Александра одним из самых неоднозначных. Его игровое время сократилось, а конкуренция на позиции левого защитника усилилась. Тем не менее универсальность и лидерские качества Зинченко по-прежнему ценятся как в АПЛ, так и за ее пределами.
Контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до 2026 года, и решение об уходе будет зависеть не только от клуба, но и от самого игрока. По слухам, украинец открыт к новым вызовам, особенно в случае достойного предложения. Однако оно должно устроить не только самого защитника, для которого важны гарантии стабильной игры в стартовом составе, но и "Арсенал".
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