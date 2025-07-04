Трансфер Зинченко — какой вариант выберет украинец

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/zinchenko/

Будущее Александра Зинченко в "Арсенале" остается неопределенным. После непростого сезона 2024/25 английские СМИ сообщают о возможном трансфере футболиста сборной Украины нынешним летом.

Сразу несколько клубов следят за ситуацией, сообщает talkSPORT.

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Среди претендентов на Александра Зинченко оказались лондонский "Фулхэм", а также "Айнтрахт", "Ювентус" и финалист Лиги чемпионов "Интер". "Арсенал" готов выслушать предложения, если они будут соответствовать рыночной стоимости игрока.

Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/

Где будет играть Зинченко

Прошлый сезон стал для Александра одним из самых неоднозначных. Его игровое время сократилось, а конкуренция на позиции левого защитника усилилась. Тем не менее универсальность и лидерские качества Зинченко по-прежнему ценятся как в АПЛ, так и за ее пределами.

Александр Зинченко с семьей. Фото: instagram.com/zinchenko/

Контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до 2026 года, и решение об уходе будет зависеть не только от клуба, но и от самого игрока. По слухам, украинец открыт к новым вызовам, особенно в случае достойного предложения. Однако оно должно устроить не только самого защитника, для которого важны гарантии стабильной игры в стартовом составе, но и "Арсенал".

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