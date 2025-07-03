Трансфер Батагова — Ноттингем сделал украинца приоритетом

Арсений Батагов в чемпионате Турции. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Второе улучшенное предложение от английского "Ноттингема" поступило турецкому клубу "Трабзонспор" за защитника сборной Украины Арсения Батагова.

Английский клуб готов заплатить 15 млн евро прямо сейчас, чтобы осуществить трансфер, сообщает Gunebakis.

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Арсений Батагов демонстрирует уверенную игру в этом сезоне, благодаря чему привлек внимание скаутов АПЛ. Недавно 23-летнего защитника активно обсуждали как перспективу для обороны "Ноттингем Форест".

Арсений Батагов со своей возлюбленной. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Батагов может уехать в Англию

Однако турецкий клуб настаивает на 20 млн евро, хотя готов снизить требования в случае включения значительных бонусов. Это может стать компромиссом между двумя сторонами, учитывая интерес обеих сторон.

Клуб из Анатолии отметил, что ценит вклад Батагова, но понимает, что игрок готов испытать себя в одном из топ-чемпионатов. "Ноттингем" рассчитывает, что улучшенное предложение поможет ускорить переговоры и завершить сделку до закрытия трансферного окна.

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