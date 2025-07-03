Хлань стал свободным агентом, им интересуются в Турции, Бельгии и США

Максим Хлань празднует гол. Фото: instagram.com/max.khlan/

Полузащитник сборной Украины Максим Хлань покинул польскую "Лехию", несмотря на предложение пятилетнего контракта с одной из самых высоких зарплат в команде.

Известно, что 21-летний игрок решил не продлевать соглашение и стал свободным агентом, сообщает 777score.

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За два сезона в Польше Максим Хлань провел более 50 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Его прогресс не остался незамеченным: интерес к нему проявляют клубы из Турции, Бельгии, Португалии и даже США.

Хлань изучает предложения

По имеющейся информации, украинец получил конкретные предложения и теперь выбирает между несколькими вариантами, включая турецкий "Газиантеп", бельгийский клуб из первой шестерки, португальскую команду и американский клуб из MLS.

Максим Хлань (снизу) в составе "Лехии". Фото: instagram.com/max.khlan/

Максим Хлань — воспитанник "Карпат" и "Динамо", выступал за "Зарю", а затем успешно адаптировался в Польше. В 2024 году он был признан одним из лучших молодых игроков турнира Maurice Revello и закрепился в составе молодежной сборной Украины.

Перспективы украинца

Хлань уже успел стать победителем Первой лиги Польши, а также продемонстрировать лидерские качества и стабильность на уровне клубного футбола. Его следующая команда может получить не просто талантливого украинца, а готового игрока с характером и опытом.

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