Хлань став вільним агентом, ним цікавляться в Туреччині, Бельгії та США

Максим Хлань святкує гол. Фото: instagram.com/max.khlan/

Півзахисник збірної України Максим Хлань залишив польську "Лехію", попри пропозицію п'ятирічного контракту з однією з найвищих зарплат у команді.

Відомо, що 21-річний гравець вирішив не продовжувати угоду та став вільним агентом, повідомляє 777score.

Реклама

Читайте також:

За два сезони в Польщі Максим Хлань провів понад 50 матчів, забив 14 голів та віддав 10 результативних передач. Його прогрес не залишився непоміченим: інтерес до нього виявляють клуби з Туреччини, Бельгії, Португалії та навіть США.

Хлань вивчає пропозиції

За наявною інформацією, українець отримав конкретні пропозиції й тепер обирає між кількома варіантами, включно з турецьким "Газіантепом", бельгійським клубом із першої шістки, португальською командою та американським клубом із MLS.

Максим Хлань (знизу) у складі "Лехії". Фото: instagram.com/max.khlan/

Максим Хлань — вихованець "Карпат" та "Динамо", виступав за "Зорю", а потім успішно адаптувався в Польщі. У 2024 році футболіста визнали одним із найкращих молодих гравців турніру Maurice Revello й він закріпився у складі молодіжної збірної України.

Перспективи українця

Хлань уже встиг стати переможцем Першої ліги Польщі, а також продемонструвати лідерські якості та стабільність на рівні клубного футболу. Його наступна команда може отримати не просто талановитого українця, а готового гравця з характером і досвідом.

Нагадаємо, футболіст "Жирони" Віктор Циганков згадав про символіку часів київського "Динамо".

Даяна Ястремська готується до другого матчу на "Вімблдон-2025", гру можна буде подивитися в Україні.

Руслан Ротань пояснив, у який футбол гратиме житомирське "Полісся" наступного сезону.

Юрій Вернидуб готовий виїхати на роботу за кордон, але поки не може цього зробити.