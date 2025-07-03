Хлань став вільним агентом, ним цікавляться в Туреччині, Бельгії та США

Хлань виїхав із Польщі, ним цікавляться в Європі
Півзахисник збірної України Максим Хлань залишив польську "Лехію", попри пропозицію п'ятирічного контракту з однією з найвищих зарплат у команді.
Відомо, що 21-річний гравець вирішив не продовжувати угоду та став вільним агентом, повідомляє 777score.
За два сезони в Польщі Максим Хлань провів понад 50 матчів, забив 14 голів та віддав 10 результативних передач. Його прогрес не залишився непоміченим: інтерес до нього виявляють клуби з Туреччини, Бельгії, Португалії та навіть США.
Хлань вивчає пропозиції
За наявною інформацією, українець отримав конкретні пропозиції й тепер обирає між кількома варіантами, включно з турецьким "Газіантепом", бельгійським клубом із першої шістки, португальською командою та американським клубом із MLS.
Максим Хлань — вихованець "Карпат" та "Динамо", виступав за "Зорю", а потім успішно адаптувався в Польщі. У 2024 році футболіста визнали одним із найкращих молодих гравців турніру Maurice Revello й він закріпився у складі молодіжної збірної України.
Перспективи українця
Хлань уже встиг стати переможцем Першої ліги Польщі, а також продемонструвати лідерські якості та стабільність на рівні клубного футболу. Його наступна команда може отримати не просто талановитого українця, а готового гравця з характером і досвідом.
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