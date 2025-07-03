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Головна Спорт Ноттінгем заплатить великі гроші за гравця збірної України

Ноттінгем заплатить великі гроші за гравця збірної України

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 15:18
Трансфер Батагова — Ноттінгем зробив українця пріоритетом
Арсеній Батагов у чемпіонаті Туреччини. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Друга поліпшена пропозиція від англійського "Ноттінгема" надійшла турецькому клубу "Трабзонспор" за захисника збірної України Арсенія Батагова.

Англійський клуб готовий заплатити 15 млн євро просто зараз, щоб здійснити трансфер, повідомляє Gunebakis.

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Арсеній Батагов демонструє впевнену гру в цьому сезоні, завдяки чому привернув увагу скаутів АПЛ. Нещодавно 23-річного захисника активно обговорювали як перспективу для оборони "Ноттінгем Форест".

Арсений Батагов
Арсеній Батагов зі своєю коханою. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Батагов може поїхати в Англію

Однак турецький клуб наполягає на 20 млн євро, хоча готовий знизити вимоги в разі включення значних бонусів. Це може стати компромісом між двома сторонами, враховуючи інтерес обох сторін.

Клуб з Анатолії зазначив, що цінує внесок Батагова, але розуміє, що гравець готовий випробувати себе в одному з топ-чемпіонатів. "Ноттінгем" розраховує, що поліпшена пропозиція допоможе прискорити переговори та завершити угоду до закриття трансферного вікна.

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спорт футбол Футбол трансфери Ноттінгем Форест Арсеній Батагов Трабзонспор
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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