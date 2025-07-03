Трансфер Батагова — Ноттінгем зробив українця пріоритетом

Арсеній Батагов у чемпіонаті Туреччини. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Друга поліпшена пропозиція від англійського "Ноттінгема" надійшла турецькому клубу "Трабзонспор" за захисника збірної України Арсенія Батагова.

Англійський клуб готовий заплатити 15 млн євро просто зараз, щоб здійснити трансфер, повідомляє Gunebakis.

Реклама

Читайте також:

Арсеній Батагов демонструє впевнену гру в цьому сезоні, завдяки чому привернув увагу скаутів АПЛ. Нещодавно 23-річного захисника активно обговорювали як перспективу для оборони "Ноттінгем Форест".

Арсеній Батагов зі своєю коханою. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Батагов може поїхати в Англію

Однак турецький клуб наполягає на 20 млн євро, хоча готовий знизити вимоги в разі включення значних бонусів. Це може стати компромісом між двома сторонами, враховуючи інтерес обох сторін.

Клуб з Анатолії зазначив, що цінує внесок Батагова, але розуміє, що гравець готовий випробувати себе в одному з топ-чемпіонатів. "Ноттінгем" розраховує, що поліпшена пропозиція допоможе прискорити переговори та завершити угоду до закриття трансферного вікна.

Нагадаємо, Руслан Ротань готує з "Полісся" зовсім іншу команду порівняно з минулим сезоном.

Віктор Циганков зробив вчинок в Іспанії, який зворушив уболівальників "Динамо".

Польська "Лехія" не зуміла втримати гравця збірної України, у якого є кілька цікавих пропозицій.

Відомий український тренер не зумів виїхати на роботу за кордон через закон про мобілізацію.