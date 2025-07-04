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Головна Спорт Зінченко готується до трансферу — інтерес проявляють 3 клуби

Зінченко готується до трансферу — інтерес проявляють 3 клуби

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 09:36
Трансфер Зінченка — який варіант обере українець
Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/zinchenko/

Майбутнє Олександра Зінченка в "Арсеналі" залишається невизначеним. Після непростого сезону 2024/25 англійські ЗМІ повідомляють про можливий трансфер футболіста збірної України цього літа.

Відразу кілька клубів стежать за ситуацією, повідомляє talkSPORT.

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Серед претендентів на Олександра Зінченка опинилися лондонський "Фулхем", а також "Айнтрахт", "Ювентус" та фіналіст Ліги чемпіонів "Інтер". "Арсенал" готовий вислухати пропозиції, якщо вони відповідатимуть ринковій вартості гравця.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/zinchenko/

Де гратиме Зінченко

Минулий сезон став для Олександра одним із найбільш неоднозначних. Його ігровий час скоротився, а конкуренція на позиції лівого захисника посилилася. Проте універсальність та лідерські якості Зінченка, як і раніше, цінуються як в АПЛ, так і за її межами.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко з сім'єю. Фото: instagram.com/zinchenko/

Контракт Зінченка з "Арсеналом" діє до 2026 року, і рішення про відхід залежатиме не тільки від клубу, а й від самого гравця. З чуток, українець відкритий до нових викликів, особливо в разі гідної пропозиції. Однак вона має влаштувати не тільки самого захисника, для якого важливими є гарантії стабільної гри в стартовому складі, а й "Арсенал".

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спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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