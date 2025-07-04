Трансфер Зінченка — який варіант обере українець

Зінченко готується до трансферу — інтерес проявляють 3 клуби
Майбутнє Олександра Зінченка в "Арсеналі" залишається невизначеним. Після непростого сезону 2024/25 англійські ЗМІ повідомляють про можливий трансфер футболіста збірної України цього літа.
Відразу кілька клубів стежать за ситуацією, повідомляє talkSPORT.
Серед претендентів на Олександра Зінченка опинилися лондонський "Фулхем", а також "Айнтрахт", "Ювентус" та фіналіст Ліги чемпіонів "Інтер". "Арсенал" готовий вислухати пропозиції, якщо вони відповідатимуть ринковій вартості гравця.
Де гратиме Зінченко
Минулий сезон став для Олександра одним із найбільш неоднозначних. Його ігровий час скоротився, а конкуренція на позиції лівого захисника посилилася. Проте універсальність та лідерські якості Зінченка, як і раніше, цінуються як в АПЛ, так і за її межами.
Контракт Зінченка з "Арсеналом" діє до 2026 року, і рішення про відхід залежатиме не тільки від клубу, а й від самого гравця. З чуток, українець відкритий до нових викликів, особливо в разі гідної пропозиції. Однак вона має влаштувати не тільки самого захисника, для якого важливими є гарантії стабільної гри в стартовому складі, а й "Арсенал".
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