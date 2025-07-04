Свитолина играет с Мертенс на Уимблдоне — что нужно знать о матче

Элина Свитолина на "Уимблдоне". Фото: Reuters/Toby Melville

Сегодня, 4 июля, Элина Свитолина продолжит борьбу на Уимблдоне-2025. В матче третьего круга украинская теннисистка встретится с бельгийкой Элизе Мертенс — начало поединка ожидается в 17:50 по Киеву.

Как сообщает портал Новини.LIVE, этот матч станет важным тестом для Элины.

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Мертенс (WTA 33) — опытная соперница, которая часто проходит вглубь турниров "Большого шлема". В их личном противостоянии Элина ведет со счетом 4:3, а последнее слово осталось за украинкой — победа в Монпелье в 2024 году.

Элизе Мертенс. Фото: Reuters/Toby Melville

Что поставлено на карту — больше, чем 1/8 финала

Для Свитолиной это не просто попытка пройти дальше — это борьба за возвращение в топ мирового рейтинга и за статус сильнейшей теннисистки Украины.

Матч против Элизе Мертенс может стать поворотным моментом всего сезона для Элины Свитолиной. Украинка тяжело работает, чтобы продолжать побеждать на турнирах. Она мечтает пройти как можно дальше на одном из теннисных мейджоров. Каждый удачный матч придает Элине силы.

Свитолина против Мертенс — где и когда смотреть

Матч третьего круга Уимблдона между Элиной Свитолиной и Элизе Мертенс состоится в пятницу, 4 июля, ориентировочное начало — в 17:50 по киевскому времени. Следить за поединком можно на телеканале Setanta Sports и в онлайн-трансляциях ведущих спортивных сайтов.

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