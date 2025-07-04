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Головна Спорт Світоліна vs Мертенс на Вімблдоні — коли матч та хто фаворит

Світоліна vs Мертенс на Вімблдоні — коли матч та хто фаворит

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 10:04
Світоліна грає з Мертенс на Вімблдоні — що потрібно знати про матч
Еліна Світоліна на "Вімблдоні". Фото: Reuters/Toby Melville

Сьогодні, 4 липня, Еліна Світоліна продовжить боротьбу на Вімблдоні-2025. У матчі третього кола українська тенісистка зустрінеться з бельгійкою Елізе Мертенс — початок поєдинку очікується о 17:50 за Києвом.

Як повідомляє портал Новини.LIVE, цей матч стане важливим тестом для Еліни.

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Мертенс (WTA 33) — досвідчена суперниця, яка часто проходить углиб турнірів "Великого шолома". У їхньому особистому протистоянні Еліна веде з рахунком 4:3, а останнє слово залишилося за українкою — перемога в Монпельє 2024 року.

Элизе Мертенс
Елізе Мертенс. Фото: Reuters/Toby Melville

Що поставлено на карту — більше, ніж 1/8 фіналу

Для Світоліної це не просто спроба пройти далі — це боротьба за повернення в топ світового рейтингу та за статус найсильнішої тенісистки України.

Матч проти Елізе Мертенс може стати поворотним моментом усього сезону для Еліни Світоліної. Українка важко працює, щоб продовжувати перемагати на турнірах. Вона мріє пройти якомога далі на одному з тенісних мейджорів. Кожен вдалий матч надає Еліні сили.

Світоліна проти Мертенс — де та коли дивитися

Матч третього кола Вімблдону між Еліною Світоліною та Елізе Мертенс відбудеться в п'ятницю, 4 липня, орієнтовний початок — о 17:50 за київським часом. Стежити за поєдинком можна на телеканалі Setanta Sports та в онлайн-трансляціях провідних спортивних сайтів.

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спорт Еліна Світоліна Теніс українські тенісисти Вімблдон
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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