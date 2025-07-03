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Головна Спорт Ястремська перемогла "нейтральну" спортсменку на Вімблдоні

Ястремська перемогла "нейтральну" спортсменку на Вімблдоні

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 20:19
Ястремська здивувала вольовою перемогою над Захаровою на Вімблдоні
Даяна Ястремська в матчі проти Анастасії Захарової. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжує успішний виступ на Вімблдоні-2025. Спортсменка оформила вже другу вольову перемогу поспіль та вперше в кар'єрі вийшла до третього кола цього турніру.

Як повідомляє портал Новини.LIVE, у другому раунді Ястремська зустрілася з нейтральною росіянкою Анастасією Захаровою — 95-ю ракеткою світу.

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Вімблдон-2025. 1/32 фіналу
Даяна Ястремська (Україна) — Анастасія Захарова [Q] — 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)

Українка програвала 5:7, 3:5 й жодного разу не зробила брейк, поки в ключовий момент не зробила камбек. У десятому геймі другого сету Даяна відіграла подачу на матч та виграла три гейми поспіль.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремська відбиває чужу подачу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Ястремська показала характер

У вирішальному сеті Ястремська повела 3:0 та двічі робила брейк, але Захарова змогла повернути інтригу. Усе вирішилося на тай-брейку, де українка проявила характер та дотиснула суперницю — 10:8.

Це була перша особиста зустріч тенісисток. У наступному раунді Ястремська зіграє або з американкою Софією Кенін, або з Джессікою Бузас Манейро з Іспанії.

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спорт Даяна Ястремська Теніс українські тенісисти Вімблдон
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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