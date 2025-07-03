Ястремская удивила волевой победой над Захаровой на Уимблдоне

Даяна Ястремская в матче против Анастасии Захаровой. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает успешное выступление на Уимблдоне-2025. Спортсменка оформила уже вторую волевую победу подряд и впервые в карьере вышла в третий круг этого турнира.

Как сообщает портал Новини.LIVE, во втором раунде Ястремская встретилась с нейтральной россиянкой Анастасией Захаровой — 95-й ракеткой мира.

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Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Захарова [Q] — 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)

Украинка проигрывала 5:7, 3:5 и ни разу не сделала брейк, пока в ключевой момент не совершила камбэк. В десятом гейме второго сета Даяна отыграла подачу на матч и выиграла три гейма подряд.

Даяна Ястремская отбивает чужую подачу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Ястремская показала характер

В решающем сете Ястремская повела 3:0 и дважды делала брейк, но Захарова смогла вернуть интригу. Все решилось на тай-брейке, где украинка проявила характер и дожала соперницу — 10:8.

Это была первая личная встреча теннисисток. В следующем раунде Ястремская сыграет либо с американкой Софией Кенин, либо с Джессикой Бузас Манейро из Испании.

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