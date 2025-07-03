Роналду удивил словами о трагедии с Диогу Жота

Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters

Лидер саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на гибель своего товарища по сборной Диогу Жоты, трагически погибшего в автокатастрофе вместе с братом. Смерть нападающего "Ливерпуля" потрясла не только болельщиков, но и всю футбольную общественность, включая игроков топ-уровня.

Криштиану Роналду посвятил бывшему товарищу по национальной команде сообщение на своей странице в Instagram.

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Диогу Жота на поле. Фото: instagram.com/cristiano/

Что Роналду сказал о Диогу Жота

В сезоне 2024/25 Диогу Жота провел 37 матчей за "Ливерпуль", забив 9 голов и сделав 4 результативные передачи. Он играл в составе английского клуба с 2020 года, а до этого защищал цвета "Порту" и "Вулверхэмптона".

"Это лишено смысла. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился. Твоей семье, жене и детям я выражаю свои соболезнования и желаю им всей силы мира. Я знаю, ты всегда будешь с ними. Почтите с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам", — написал Роналду.

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