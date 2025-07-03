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Стало известно, что повлекло гибель Диогу Жоты

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 14:11
Гибель Диоги Жеты — причиной аварии стало колесо Lamborghini
Автоавария с участием Диогу Жоты. Фото: кадр из видео

Футбольное сообщество потрясло известие о смерти игрока Диогу Жоты и его брата в автомобильной аварии. Во время маневра обгона в Lamborghini португальца лопнуло колесо. 

Автомобиль полностью выгорел, сообщает The Guardian

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Диогу Жота управлял своим автомобилем Lamborghini, в салоне которого также находился Андре Силва, брат игрока. Во время маневра обгона у машины на высокой скорости лопнуло переднее правое колесо. Из-за потери управления автомобиль вылетел с трассы A‑52 в провинции Замора, перевернулся и мгновенно загорелся.

Диогу Жота
Диогу Жота на футбольном поле. Фото: Reuters/Phil Noble

Подробности трагедии

Пожарное подразделение региона подтвердило, что Lamborghini полностью выгорела — от автомобиля почти ничего не осталось. Тела жертв были обнаружены внутри салона среди обгоревших обломков, что исключает возможность спасения после аварии.

Диогу Жота (28) и его брат Андре Силва (25) находились в машине без постороннего участия — никаких других автомобилей на месте происшествия не зафиксировано. Полиция классифицировала случившееся как автопроисшествие с полной потерей контроля после обрыва колеса.

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ДТП спорт авария футбол Ливерпуль Диогу Жота
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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