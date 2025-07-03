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Главная Спорт Звезда Ливерпуля погиб в автокатастрофе

Звезда Ливерпуля погиб в автокатастрофе

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 11:35
Диогу Жота разбился в автокатастрофе — что пишут британские СМИ
Диогу Жота после победы в Лиге наций. Фото: Reuters/Annegret Hilse

В ряде европейских спортивных СМИ появилась информация о гибели нападающего "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жоты. Сообщается, что футболист разбился в автомобильной аварии.

Источником этой информации выступил портал DailySports, который ранее уже публиковал спорные материалы.

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По предварительным данным, трагедия могла произойти на территории Португалии. Однако место и обстоятельства возможного ДТП не уточняются, а также отсутствуют официальные комментарии от клуба, полиции или национальной федерации футбола. 

Диогу Жота
Диогу Жота во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Новость вызвала резонанс в социальных сетях. Многие болельщики требуют официального подтверждения или опровержения, поскольку ранее уже распространялись ложные сообщения о смерти известных спортсменов.

Что известно о Диогу Жоте

Один из лидеров сборной Португалии выступал за английский "Ливерпуль" с 2020 года. До этого форвард выступал за "Вулверхэмптон", а свою карьеру начинал в "Пасуш де Феррейра".

На счету Диогу Жоты более 30 матчей за национальную команду. На момент публикации данной новости информация о его гибели не подтверждена официальными источниками, и ситуация требует дополнительной проверки. 

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спорт авария футбол Ливерпуль Диогу Жота
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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