Діогу Жота розбився в автокатастрофі — що пишуть британські ЗМІ

Діогу Жота після перемоги в Лізі націй. Фото: Reuters/Annegret Hilse

У низці європейських спортивних ЗМІ з'явилася інформація про загибель нападника "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жоти. Повідомляється, що футболіст розбився в автомобільній аварії.

Джерелом цієї інформації виступив портал DailySports, який раніше вже публікував спірні матеріали.

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За попередніми даними, трагедія могла статися на території Португалії. Однак місце та обставини можливої ДТП не уточнюються, а також відсутні офіційні коментарі від клубу, поліції або національної федерації футболу.

Діогу Жота під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Новина викликала резонанс у соціальних мережах. Багато вболівальників вимагають офіційного підтвердження або спростування, оскільки раніше вже поширювалися неправдиві повідомлення про смерть відомих спортсменів.

Що відомо про Діогу Жоту

Один із лідерів збірної Португалії виступав за англійський "Ліверпуль" з 2020 року. До цього форвард виступав за "Вулвергемптон", а свою кар'єру починав у "Пасуш де Феррейра".

На рахунку Діогу Жоти понад 30 матчів за національну команду. На момент публікації цієї новини інформація про його загибель не підтверджена офіційними джерелами, і ситуація потребує додаткової перевірки.

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