Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зірка Ліверпуля загинув в автокатастрофі

Зірка Ліверпуля загинув в автокатастрофі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 11:35
Діогу Жота розбився в автокатастрофі — що пишуть британські ЗМІ
Діогу Жота після перемоги в Лізі націй. Фото: Reuters/Annegret Hilse

У низці європейських спортивних ЗМІ з'явилася інформація про загибель нападника "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жоти. Повідомляється, що футболіст розбився в автомобільній аварії.

Джерелом цієї інформації виступив портал DailySports, який раніше вже публікував спірні матеріали.

Реклама
Читайте також:

За попередніми даними, трагедія могла статися на території Португалії. Однак місце та обставини можливої ДТП не уточнюються, а також відсутні офіційні коментарі від клубу, поліції або національної федерації футболу.

Диогу Жота
Діогу Жота під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Новина викликала резонанс у соціальних мережах. Багато вболівальників вимагають офіційного підтвердження або спростування, оскільки раніше вже поширювалися неправдиві повідомлення про смерть відомих спортсменів.

Що відомо про Діогу Жоту

Один із лідерів збірної Португалії виступав за англійський "Ліверпуль" з 2020 року. До цього форвард виступав за "Вулвергемптон", а свою кар'єру починав у "Пасуш де Феррейра".

На рахунку Діогу Жоти понад 30 матчів за національну команду. На момент публікації цієї новини інформація про його загибель не підтверджена офіційними джерелами, і ситуація потребує додаткової перевірки.

Нагадаємо, Віктор Циганков здивував вчинком у "Жироні", який нагадав про "Динамо".

Даяна Ястремська готується до протистояння з небезпечною суперницею, гру на "Вімблдон" можна буде подивитися в Україні.

Житомирське "Полісся" зміниться в новому сезоні — Руслан Ротань готує революційний проєкт.

У Юрія Вернидуба були пропозиції про роботу з-за кордону, але мобілізація зірвала плани тренера.

спорт аварія футбол Ліверпуль Діогу Жота
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації