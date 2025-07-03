Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Стало відомо, що спричинило загибель Діогу Жоти

Стало відомо, що спричинило загибель Діогу Жоти

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 14:11
Загибель Діогі Жети — причиною аварії стало колесо Lamborghini
Автоаварія за участю Діогу Жоти. Фото: кадр із відео

Футбольне співтовариство вразила звістка про смерть гравця Діогу Жоти та його брата в автомобільній аварії. Під час маневру обгону в Lamborghini португальця лопнуло колесо.

Автомобіль повністю вигорів, повідомляє The Guardian.

Реклама
Читайте також:

Діогу Жота керував своїм автомобілем Lamborghini, у салоні якого також перебував Андре Сілва, брат гравця. Під час маневру обгону в машини на високій швидкості лопнуло переднє праве колесо. Через втрату керування автомобіль вилетів із траси A-52 у провінції Замора, перекинувся та миттєво загорівся.

Диогу Жота
Діогу Жота на футбольному полі. Фото: Reuters/Phil Noble

Подробиці трагедії

Пожежний підрозділ регіону підтвердив, що Lamborghini повністю вигоріла — від автомобіля майже нічого не залишилося. Тіла жертв було виявлено всередині салону серед обгорілих уламків, що виключає можливість порятунку після аварії.

Діогу Жота (28) та його брат Андре Сілва (25) перебували в машині без сторонньої участі — жодних інших автомобілів на місці події не зафіксовано. Поліція класифікувала подію як автопригоду з повною втратою контролю після обриву колеса.

Португальська федерація футболу звернулася до УЄФА з проханням вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання перед матчем жіночих збірних Португалії та Іспанії на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, Віктор Циганков у "Жироні" зробив те, що нагадує йому про київське "Динамо".

Житомирське "Полісся" готується до серйозних змін під керівництвом Руслана Ротаня.

"Лехія" не зуміла втримати Максима Хланя, до якого виявляють інтерес клуби з інших іноземних чемпіонатів.

Мобілізація в Україні завадила Юрію Вернидубу прийняти запрошення від закордонної команди.

ДТП спорт аварія футбол Ліверпуль Діогу Жота
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації