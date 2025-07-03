Загибель Діогі Жети — причиною аварії стало колесо Lamborghini

Автоаварія за участю Діогу Жоти. Фото: кадр із відео

Футбольне співтовариство вразила звістка про смерть гравця Діогу Жоти та його брата в автомобільній аварії. Під час маневру обгону в Lamborghini португальця лопнуло колесо.

Автомобіль повністю вигорів, повідомляє The Guardian.

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Діогу Жота керував своїм автомобілем Lamborghini, у салоні якого також перебував Андре Сілва, брат гравця. Під час маневру обгону в машини на високій швидкості лопнуло переднє праве колесо. Через втрату керування автомобіль вилетів із траси A-52 у провінції Замора, перекинувся та миттєво загорівся.

Діогу Жота на футбольному полі. Фото: Reuters/Phil Noble

Подробиці трагедії

Пожежний підрозділ регіону підтвердив, що Lamborghini повністю вигоріла — від автомобіля майже нічого не залишилося. Тіла жертв було виявлено всередині салону серед обгорілих уламків, що виключає можливість порятунку після аварії.

Діогу Жота (28) та його брат Андре Сілва (25) перебували в машині без сторонньої участі — жодних інших автомобілів на місці події не зафіксовано. Поліція класифікувала подію як автопригоду з повною втратою контролю після обриву колеса.

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