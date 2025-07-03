Роналду здивував словами про трагедію з Діогу Жота

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters

Лідер саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відреагував на загибель свого товариша по збірній Діогу Жоти, який трагічно загинув в автокатастрофі разом із братом. Смерть нападника "Ліверпуля" вразила не тільки вболівальників, а й усю футбольну громадськість, включно з гравцями топ-рівня.

Кріштіану Роналду присвятив колишньому товаришу по національній команді допис на своїй сторінці в Instagram.

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Діогу Жота на полі. Фото: instagram.com/cristiano/

Що Роналду сказав про Діогу Жоту

У сезоні 2024/25 Діогу Жота провів 37 матчів за "Ліверпуль", забивши 9 голів та зробивши 4 результативні передачі. Він грав у складі англійського клубу з 2020 року, а до цього захищав кольори "Порту" та "Вулвергемптона".

"Це позбавлене сенсу. Ми щойно були разом у збірній, ти щойно одружився. Твоїй сім'ї, дружині та дітям я висловлюю свої співчуття та бажаю їм усієї сили миру. Я знаю, ти завжди будеш із ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі будемо сумувати за вами", — написав Роналду.

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