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Головна Спорт Роналду прокоментував загибель Діогу Жота — що сказав

Роналду прокоментував загибель Діогу Жота — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 16:31
Роналду здивував словами про трагедію з Діогу Жота
Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters

Лідер саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відреагував на загибель свого товариша по збірній Діогу Жоти, який трагічно загинув в автокатастрофі разом із братом. Смерть нападника "Ліверпуля" вразила не тільки вболівальників, а й усю футбольну громадськість, включно з гравцями топ-рівня.

Кріштіану Роналду присвятив колишньому товаришу по національній команді допис на своїй сторінці в Instagram.

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Діогу Жота нещодавно виступав за збірну Португалії разом із Кріштіану Роналду та буквально днями відсвяткував весілля. Ця новина стала шоком для всіх, хто знав його особисто або стежив за кар'єрою нападника.

Диогу Жота
Діогу Жота на полі. Фото: instagram.com/cristiano/

Що Роналду сказав про Діогу Жоту

У сезоні 2024/25 Діогу Жота провів 37 матчів за "Ліверпуль", забивши 9 голів та зробивши 4 результативні передачі. Він грав у складі англійського клубу з 2020 року, а до цього захищав кольори "Порту" та "Вулвергемптона".

"Це позбавлене сенсу. Ми щойно були разом у збірній, ти щойно одружився. Твоїй сім'ї, дружині та дітям я висловлюю свої співчуття та бажаю їм усієї сили миру. Я знаю, ти завжди будеш із ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі будемо сумувати за вами", — написав Роналду.

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ДТП аварія футбол Кріштіану Роналду Діогу Жота Збірна Португалії з футболу
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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