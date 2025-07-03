Олімпійський призер Шелестюк відновлює кар'єру заради нового бою

Тарас Шелестюк під час тренування. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk/

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні Тарас Шелестюк повертається на професійний ринг після більш ніж дворічної перерви. Український боєць у напівсередній вазі проведе бій 5 липня у США.

Суперником 38-річного Шелестюка стане 42-річний американець Роддрікус Лівсі, повідомляє Lucky Punch.

Реклама

Читайте також:

У майбутнього суперника Тараса Шелестюка 12 перемог, 4 поразки та 1 нічия. При цьому його рівень опозиції залишає питання — він не зустрічався з сильними суперниками й востаннє виходив на ринг лише у квітні.

Тарас Шелестюк із чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk/

Прогноз на бій Шелестюка

Для самого українця це буде перший бій із березня 2022 року, коли його поєдинок із венесуельцем Габріелем Маестре завершився внічию. До цього українець йшов із бездоганним рекордом — 19 перемог та 11 нокаутів.

Тарас Шелестюк входить до числа найтитулованіших боксерів України останніх років. Він став чемпіоном світу серед аматорів, бронзовим призером Олімпіади-2012 і довгий час виступав у США під егідою промоутера Боба Арума.

Нагадаємо, новий головний тренер "Полісся" Руслан Ротань обрав вектор роботи, який змінить команду.

Українка Даяна Ястремська зіграє із сильною суперницею у другому колі Вімблдону — де та коли пройде матч.

Віктор Циганков повернувся в часи виступів за "Динамо" та здивував вчинком у "Жироні".

У Юрія Вернидуба не вийшло виїхати працювати в закордонний клуб — що стало причиною.