Олимпийский призер Шелестюк возобновляет карьеру ради нового боя

Тарас Шелестюк во время тренировки. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk/

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Тарас Шелестюк возвращается на профессиональный ринг после более чем двухлетнего перерыва. Украинский боец в полусреднем весе проведет бой 5 июля в США.

Соперником 38-летнего Шелестюка станет 42-летний американец Роддрикус Ливси, сообщает Lucky Punch.

Реклама

Читайте также:

У будущего соперника Тараса Шелестюка 12 побед, 4 поражения и 1 ничья. При этом его уровень оппозиции оставляет вопросы — он не встречался с сильными соперниками и последний раз выходил на ринг лишь в апреле.

Тарас Шелестюк с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk/

Прогноз на бой Шелестюка

Для самого украинца это будет первый бой с марта 2022 года, когда его поединок с венесуэльцем Габриэлем Маэстре завершился вничью. До этого украинец шел с безупречным рекордом — 19 побед и 11 нокаутов.

Тарас Шелестюк входит в число самых титулованных боксеров Украины последних лет. Он стал чемпионом мира среди любителей, бронзовым призером Олимпиады-2012 и долгое время выступал в США под эгидой промоутера Боба Арума.

Напомним, новый главный тренер "Полесья" Руслан Ротань выбрал вектор работы, который изменит команду.

Украинка Даяна Ястремская сыграет с сильной соперницей во втором круге Уимблдона — где и когда пройдет матч.

Виктор Цыганков вернулся во времена выступлений за "Динамо" и удивил поступком в "Жироне".

У Юрия Вернидуба не получилось уехать работать в зарубежный клуб — что стало причиной.