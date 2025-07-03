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Главная Спорт Титулованный украинский боксер возобновляет карьеру

Титулованный украинский боксер возобновляет карьеру

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 10:52
Олимпийский призер Шелестюк возобновляет карьеру ради нового боя
Тарас Шелестюк во время тренировки. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk/

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Тарас Шелестюк возвращается на профессиональный ринг после более чем двухлетнего перерыва. Украинский боец в полусреднем весе проведет бой 5 июля в США.

Соперником 38-летнего Шелестюка станет 42-летний американец Роддрикус Ливси, сообщает Lucky Punch

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У будущего соперника Тараса Шелестюка 12 побед, 4 поражения и 1 ничья. При этом его уровень оппозиции оставляет вопросы — он не встречался с сильными соперниками и последний раз выходил на ринг лишь в апреле. 

Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk/

Прогноз на бой Шелестюка

Для самого украинца это будет первый бой с марта 2022 года, когда его поединок с венесуэльцем Габриэлем Маэстре завершился вничью. До этого украинец шел с безупречным рекордом — 19 побед и 11 нокаутов.

Тарас Шелестюк входит в число самых титулованных боксеров Украины последних лет. Он стал чемпионом мира среди любителей, бронзовым призером Олимпиады-2012 и долгое время выступал в США под эгидой промоутера Боба Арума.  

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спорт Олимпийские игры бокс Боб Арум Тарас Шелестюк
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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