Олимпийский призер Шелестюк возобновляет карьеру ради нового боя

Титулованный украинский боксер возобновляет карьеру
Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Тарас Шелестюк возвращается на профессиональный ринг после более чем двухлетнего перерыва. Украинский боец в полусреднем весе проведет бой 5 июля в США.
Соперником 38-летнего Шелестюка станет 42-летний американец Роддрикус Ливси, сообщает Lucky Punch.
У будущего соперника Тараса Шелестюка 12 побед, 4 поражения и 1 ничья. При этом его уровень оппозиции оставляет вопросы — он не встречался с сильными соперниками и последний раз выходил на ринг лишь в апреле.
Прогноз на бой Шелестюка
Для самого украинца это будет первый бой с марта 2022 года, когда его поединок с венесуэльцем Габриэлем Маэстре завершился вничью. До этого украинец шел с безупречным рекордом — 19 побед и 11 нокаутов.
Тарас Шелестюк входит в число самых титулованных боксеров Украины последних лет. Он стал чемпионом мира среди любителей, бронзовым призером Олимпиады-2012 и долгое время выступал в США под эгидой промоутера Боба Арума.
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