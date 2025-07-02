Тайсон Фьюри хочет реванш с Усиком, но при одном условии

Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что рассматривает возможность возвращения в бокс только ради одного поединка. По его словам, мотивацией может стать исключительно бой с Александром Усиком.

Это произойдет при условии, что третья часть противостояния соперников состоится в Англии и пройдет с гарантией объективного судейства, сообщает Boxing Scene.

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Тайсон Фьюри подчеркнул, что ни один другой оппонент не вызывает у него интереса. Для него Александр Усик остается единственным конкурентом, ради которого стоит вновь выходить на ринг. Именно этот реванш он считает приоритетом, если решит возобновить карьеру.

Тайсон Фьюри во время интервью. Кадр из видео

Будет ли новый бой Усик — Фьюри?

Отметив важность справедливых условий, британский боксер выразил сомнение в предыдущем исходе встречи, что лишь усилило его желание получить второй шанс в домашней атмосфере. Он акцентировал внимание на желании добиться честного результата.

Тайсон Фьюри завершил карьеру в январе 2025 года после поражения от Александра Усика. Украинец одержал победу по очкам и стал абсолютным чемпионом мира в хевивэйте. В активе Фьюри 34 победы, 2 поражения и 1 ничья, а также звание бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

Напомним, бывший тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб назвал условие возвращения к активной работе.

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