Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тайсон Фьюри назвал условие возвращения на ринг

Тайсон Фьюри назвал условие возвращения на ринг

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 19:51
Тайсон Фьюри хочет реванш с Усиком, но при одном условии
Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что рассматривает возможность возвращения в бокс только ради одного поединка. По его словам, мотивацией может стать исключительно бой с Александром Усиком.

Это произойдет при условии, что третья часть противостояния соперников состоится в Англии и пройдет с гарантией объективного судейства, сообщает Boxing Scene.

Реклама
Читайте также:

Тайсон Фьюри подчеркнул, что ни один другой оппонент не вызывает у него интереса. Для него Александр Усик остается единственным конкурентом, ради которого стоит вновь выходить на ринг. Именно этот реванш он считает приоритетом, если решит возобновить карьеру. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри во время интервью. Кадр из видео

Будет ли новый бой Усик — Фьюри?

Отметив важность справедливых условий, британский боксер выразил сомнение в предыдущем исходе встречи, что лишь усилило его желание получить второй шанс в домашней атмосфере. Он акцентировал внимание на желании добиться честного результата.

Тайсон Фьюри завершил карьеру в январе 2025 года после поражения от Александра Усика. Украинец одержал победу по очкам и стал абсолютным чемпионом мира в хевивэйте. В активе Фьюри 34 победы, 2 поражения и 1 ничья, а также звание бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. 

Напомним, бывший тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб назвал условие возвращения к активной работе. 

Элина Свитолина готовится ко второму поединку на "Уимблдоне", но начало встречи снова перенесено на более позднее время. 

В лондонский "Арсенал" собирается перейти один из самых результативных форвардов прошлого сезона. 

У Луки Модрича может появиться вариант с трансфером в еще один итальянский клуб помимо "Милана". 

спорт бокс Тайсон Фьюри Фьюри — Нганну Усик — Фьюри 2
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации