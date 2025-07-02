Тайсон Ф'юрі хоче реванш з Усиком, але за однієї умови

Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання. Фото: кадр із відео

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що розглядає можливість повернення в бокс тільки заради одного поєдинку. За його словами, мотивацією може стати виключно бій з Олександром Усиком.

Це станеться за умови, що третя частина протистояння суперників відбудеться в Англії та пройде з гарантією об'єктивного суддівства, повідомляє Boxing Scene.

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Тайсон Ф'юрі підкреслив, що жоден інший опонент не викликає в нього інтересу. Для нього Олександр Усик залишається єдиним конкурентом, заради якого варто знову виходити на ринг. Саме цей реванш він вважає пріоритетом, якщо вирішить відновити кар'єру.

Тайсон Ф'юрі під час інтерв'ю. Кадр із відео

Чи буде новий бій Усик — Ф'юрі?

Відзначивши важливість справедливих умов, британський боксер висловив сумнів у попередньому результаті зустрічі, що лише посилило його бажання отримати другий шанс у домашній атмосфері. Він наголосив на бажанні домогтися чесного результату.

Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру в січні 2025 року після поразки від Олександра Усика. Українець здобув перемогу за очками та став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. В активі Ф'юрі 34 перемоги, 2 поразки та 1 нічия, а також звання колишнього чемпіона світу за версіями WBC, WBA, IBF та WBO.

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