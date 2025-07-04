Чорноморець посилить склад колишній найкращий форвард УПЛ

Владислав Кулач під час виступів за "Ворсклу". Фото: УНІАН

Одеський "Чорноморець", який готується до сезону в Першій лізі, може посилитися двома досвідченими українськими футболістами. Йдеться про Владислава Кулача та Артема Челядіна.

Головний тренер "моряків" Олександр Кучер зацікавлений у підписанні обох гравців, повідомляє "ТаТоТаке".

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Для завершення переходу необхідно залагодити юридичні формальності з "Ворсклою". Обидва футболісти наразі пов'язані контрактами з полтавським клубом, термін дії яких формально закінчується через рік. Проте гравці мають намір змінити команду вже цього літа і розглядають варіант з Одесою як пріоритетний.

Артем Челядін перед грою. Фото: instagram.com/chelya9_fan/

Кулач та Челядін — досвід для амбітного "Чорноморця"

Очікується, що перехід може відбутися вже найближчими тижнями. "Чорноморець" націлений на повернення в УПЛ, а досвід Кулача та функціональність Челядіна можуть зіграти важливу роль у боротьбі за підвищення.

Раніше 32-річний Владислав Кулач виступав за "Динамо", "Шахтар", "Зорю" та "Ворсклу". Він був найкращим бомбардиром УПЛ сезону 2020/21. Артем Челядін — 25-річний універсальний півзахисник, який зарекомендував себе стабільною грою у "Ворсклі" та входив у сферу інтересів топ-клубів.

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