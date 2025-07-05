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Главная Спорт Барселона под ударом — УЕФА обвинил клуб в финансовых махинациях

Барселона под ударом — УЕФА обвинил клуб в финансовых махинациях

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 20:15
УЕФА наложил на Барселону огромный штраф и может запретить трансферы
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта во Дворце каталонской музыки. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

УЕФА вынес суровое решение в отношении шести европейских клубов, среди которых оказалась и "Барселона". Каталонский гранд получил штраф в размере 15 млн евро за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Это только первая часть санкций в отношении "сине-гранатовых", сообщает официальный сайт УЕФА.

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Если "Барселона" не скорректирует свои действия в ближайшие два года, сумма штрафа может увеличиться до 60 млн евро. Кроме того, УЕФА ввел ограничения на регистрацию новых игроков для еврокубков, которые будут действовать до выполнения условий урегулирования. 

Ламин Ямаль
Игроки "Барселоны" во время промо новых футболок. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Нарушения касаются искусственного увеличения доходов через схемы с обменами футболистов, переоценёнными продажами активов и сделками между связанными сторонами. УЕФА не признал такие операции легитимными источниками дохода и потребовал их исключить из финансовой отчетности.

Санкции коснулись и других клубов

Помимо "Барселоны", в список нарушителей попали "Челси", "Астон Вилла", "Порту", "Лион" и "Хайдук". Все клубы подписали договорённости о постепенном приведении своей финансовой деятельности в соответствие с требованиями регламента до 2027–2029 годов — в зависимости от тяжести нарушений.

В случае невыполнения условий клубам грозят ужесточенные санкции, включая полные запреты на трансферы и даже исключение из еврокубков. УЕФА планирует ежесезонно проверять соблюдение промежуточных целей. 

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Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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