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Головна Спорт Барселона під ударом — УЄФА викрив клуб у фінансових схемах

Барселона під ударом — УЄФА викрив клуб у фінансових схемах

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 20:15
УЄФА наклав на Барселону величезний штраф і може заборонити трансфери
Президент "Барселони" Жоан Лапорта в Палаці каталонської музики. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

УЄФА ухвалив суворе рішення щодо шести європейських клубів, серед яких опинилася і "Барселона". Каталонський гранд отримав штраф у розмірі 15 млн євро за порушення правил фінансового фейр-плею.

Це тільки перша частина санкцій щодо "синьо-гранатових", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Якщо "Барселона" не скоригує своїх дій найближчі два роки, сума штрафу може збільшитися до 60 млн євро. Окрім того, УЄФА ввів обмеження на реєстрацію нових гравців для єврокубків, які діятимуть до виконання умов врегулювання.

Ламин Ямаль
Гравці "Барселони" під час промо нових футболок. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Порушення стосуються штучного збільшення доходів через схеми з обмінами футболістів, переоціненими продажами активів та угодами між пов'язаними сторонами. УЄФА не визнав такі операції легітимними джерелами доходу та зажадав їх виключити з фінансової звітності.

Санкції торкнулися й інших клубів

Крім "Барселони", до списку порушників потрапили "Челсі", "Астон Вілла", "Порту", "Ліон" та "Гайдук". Усі клуби підписали домовленості про поступове приведення своєї фінансової діяльності у відповідність до вимог регламенту до 2027-2029 років — залежно від тяжкості порушень.

У разі невиконання умов клубам загрожують посилені санкції, включно з повними заборонами на трансфери та навіть виключенням з єврокубків. УЄФА планує щосезону перевіряти дотримання проміжних цілей.

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скандал футбол УЄФА Футбол трансфери Барселона Жоан Лапорта
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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