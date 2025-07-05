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Головна Спорт Колишнього агента зірок АПЛ звинувачують у насильстві та рабстві

Колишнього агента зірок АПЛ звинувачують у насильстві та рабстві

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 19:12
Відомого агента суперзірок футболу судитимуть за немислимі злочини
Джонатан Барнетт (ліворуч) та покійний агент Міно Райола. Фото: instagram.com/jonathanbarnett_/

Колишній англійський футбольний агент Джонатан Барнетт, відомий співпрацею з такими зірками, як Гарет Бейл і Джек Гріліш, опинився в центрі гучного скандалу. У США проти нього подано цивільний позов, у якому фігурують звинувачення в жорстокому поводженні з жінкою в період з 2017 по 2023 рік.

Деталі цього гучного скандалу ретельно розбирає європейська преса, повідомляє The Guardian.

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За інформацією правоохоронних органів, Джонатан Барнетт вивіз постраждалу з Австралії до Великої Британії у 2017 році й утримував там як "сексуальну рабиню" протягом шести років. При цьому робилися систематичні спроби фінансового та психологічного контролю, а сама жінка стверджує, що зазнавала побиття, погроз, а також була позбавлена їжі та води.

Джонатан Барнетт
Барнетт на презентації Камавінги в "Реалі". Фото: instagram.com/jonathanbarnett_/

У чому ще звинувачують Барнетта

Позов містить важкі звинувачення — понад 39 випадків зґвалтування, тортур та торгівлі людьми. У документах також згадується, що Барнетт вимагав від жінки звертатися до нього як "мій пан", що вказує на вкрай принизливу форму психологічного тиску.

Компанію Creative Artists Agency (CAA), де Барнетт обіймав керівні посади до 2024 року, також притягують до відповідальності. У позовній заяві йдеться про те, що CAA та її співробітники знали або повинні були знати про факти зловживання, але не вжили дій, щоб зупинити ситуацію.

Барнетт та його представники категорично відкидають звинувачення, називаючи їх неправдивими. Він збирається активно захищатися в суді, розраховуючи домогтися повного виправдання. Вашингтонський суд рано чи пізно визначить долю одного з найвпливовіших агентів сучасного футболу.

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скандал спорт футбол АПЛ Едуардо Камавінга
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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