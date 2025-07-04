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Головна Спорт Зірку Арсеналу звинуватили в насильстві — про кого йдеться

Зірку Арсеналу звинуватили в насильстві — про кого йдеться

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 18:03
Зірку англійської Прем'єр-ліги звинуватили в насильстві над трьома жінками
Томас Парті в матчі за "Арсенал". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Гравця англійської Прем'єр-ліги, який раніше виступав за лондонський "Арсенал", офіційно звинуватили одразу за кількома епізодами насильства. Звинувачення стосуються трьох жінок та охоплюють тривалий період.

Ім'я фігуранта широко відоме у футбольному середовищі, і ця справа вже викликала великий резонанс у Великій Британії, повідомляє El Pais.

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Усі звинувачення ґрунтуються на заявах потерпілих та результатах попереднього розслідування. Сам футболіст поки що публічно не коментував ситуацію, однак, за інформацією британських ЗМІ, Томас Парті співпрацює зі слідством через адвокатів.

Томас Парти
Томас Парті перед грою. Фото: Reuters/David Klein

У чому звинувачують футболіста

За даними британської прокуратури, йдеться про шість епізодів, пов'язаних із насильством. Слідство стверджує, що в обвинуваченого є зв'язок із кожною з постраждалих, і частина епізодів нібито відбувалася під час його активної кар'єри в Прем'єр-лізі.

Склад звинувачень такий:

  • Два епізоди насильства — щодо першої жінки;
  • Три епізоди — щодо другої жінки;
  • Один епізод — стосується третьої жінки.

Судовий розгляд уже запущено. Найближчими тижнями обвинувачений має постати перед судом. Якщо його вину буде доведено, йому загрожує серйозне покарання, аж до багаторічного ув'язнення. Ситуація може поставити хрест на кар'єрі Томаса Парті у футболі.

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скандал спорт футбол Арсенал АПЛ
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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