Звезду английской Премьер-лиги обвинили в насилии над тремя женщинами

Томас Парти в матче за "Арсенал". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Игрока английской Премьер-лиги, ранее выступавшего за лондонский "Арсенал", официально обвинили сразу по нескольким эпизодам насилия. Обвинения касаются трех женщин и охватывают длительный период времени.

Имя фигуранта широко известно в футбольной среде, и это дело уже вызвало большой резонанс в Великобритании, сообщает El Pais.

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Все обвинения основаны на заявлениях потерпевших и результатах предварительного расследования. Сам футболист пока публично не комментировал ситуацию, однако, по информации британских СМИ, Томас Парти сотрудничает со следствием через адвокатов.

Томас Парти перед игрой. Фото: Reuters/David Klein

В чем обвиняют футболиста

По данным британской прокуратуры, речь идет о шести эпизодах, связанных с насилием. Следствие утверждает, что у обвиняемого есть связь с каждой из пострадавших, и часть эпизодов якобы происходила во время его активной карьеры в Премьер-лиге.

Состав обвинений следующий:

Два эпизода насилия — в отношении первой женщины;

Три эпизода — в отношении второй женщины;

Один эпизод — касается третьей женщины.

Судебное разбирательство уже запущено. В ближайшие недели обвиняемый должен предстать перед судом. Если его вина будет доказана, ему грозит серьезное наказание, вплоть до многолетнего заключения. Ситуация может поставить крест на карьере Томаса Парти в футболе.

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