Звезду английской Премьер-лиги обвинили в насилии над тремя женщинами

Звезду Арсенала обвинили в насилии — о ком речь
Игрока английской Премьер-лиги, ранее выступавшего за лондонский "Арсенал", официально обвинили сразу по нескольким эпизодам насилия. Обвинения касаются трех женщин и охватывают длительный период времени.
Имя фигуранта широко известно в футбольной среде, и это дело уже вызвало большой резонанс в Великобритании, сообщает El Pais.
Все обвинения основаны на заявлениях потерпевших и результатах предварительного расследования. Сам футболист пока публично не комментировал ситуацию, однако, по информации британских СМИ, Томас Парти сотрудничает со следствием через адвокатов.
В чем обвиняют футболиста
По данным британской прокуратуры, речь идет о шести эпизодах, связанных с насилием. Следствие утверждает, что у обвиняемого есть связь с каждой из пострадавших, и часть эпизодов якобы происходила во время его активной карьеры в Премьер-лиге.
Состав обвинений следующий:
- Два эпизода насилия — в отношении первой женщины;
- Три эпизода — в отношении второй женщины;
- Один эпизод — касается третьей женщины.
Судебное разбирательство уже запущено. В ближайшие недели обвиняемый должен предстать перед судом. Если его вина будет доказана, ему грозит серьезное наказание, вплоть до многолетнего заключения. Ситуация может поставить крест на карьере Томаса Парти в футболе.
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