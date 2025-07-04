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Главная Спорт Что известно о переговорах по Судакову — клубы, сумма и сроки

Что известно о переговорах по Судакову — клубы, сумма и сроки

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 10:32
Наполи, Ювентус и Брентфорд борются за Судакова — кто фаворит
Георгий Судаков на сборах Шахтера. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может этим летом сменить клуб. Интерес к хавбеку проявляют "Наполи", "Ювентус" и английский "Брентфорд".

Сумма потенциального трансфера может превысить 35 миллионов евро, сообщает CalcioNapoli24.

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"Наполи" уже сделал официальный запрос по Судакову. Туринский "Ювентус" рассматривает его как вариант на случай ухода ряда полузащитников. А "Брентфорд" хочет усилить середину поля после возможной потери ряда ключевых игроков. 

Судаков перед сложным выбором

В прошлом сезоне воспитанник "горняков" провел 36 матчей за "Шахтер" во всех турнирах и забил 8 голов. Он стал лидером команды, а также регулярно вызывается в сборную Украины. Интерес со стороны топ-клубов Европы — логичный шаг в его карьере. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

По информации инсайдеров, донецкий клуб не собирается снижать цену и рассчитывает на серьезные предложения. Вариант с арендой с правом выкупа рассматривается только при обязательной сумме. 

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спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Георгий Судаков
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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