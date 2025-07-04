Наполи, Ювентус и Брентфорд борются за Судакова — кто фаворит

Что известно о переговорах по Судакову — клубы, сумма и сроки
Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может этим летом сменить клуб. Интерес к хавбеку проявляют "Наполи", "Ювентус" и английский "Брентфорд".
Сумма потенциального трансфера может превысить 35 миллионов евро, сообщает CalcioNapoli24.
"Наполи" уже сделал официальный запрос по Судакову. Туринский "Ювентус" рассматривает его как вариант на случай ухода ряда полузащитников. А "Брентфорд" хочет усилить середину поля после возможной потери ряда ключевых игроков.
Судаков перед сложным выбором
В прошлом сезоне воспитанник "горняков" провел 36 матчей за "Шахтер" во всех турнирах и забил 8 голов. Он стал лидером команды, а также регулярно вызывается в сборную Украины. Интерес со стороны топ-клубов Европы — логичный шаг в его карьере.
По информации инсайдеров, донецкий клуб не собирается снижать цену и рассчитывает на серьезные предложения. Вариант с арендой с правом выкупа рассматривается только при обязательной сумме.
Напомним, Александр Зинченко тоже сменит клуб во время летнего межсезонья, у него много вариантов.
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