Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Що відомо про переговори щодо Судакова — клуби, сума і терміни

Що відомо про переговори щодо Судакова — клуби, сума і терміни

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 10:32
Наполі, Ювентус та Брентфорд борються за Судакова — хто фаворит
Георгій Судаков на зборах Шахтаря. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков може цього літа змінити клуб. Інтерес до хавбека виявляють "Наполі", "Ювентус" та англійський "Брентфорд".

Сума потенційного трансферу може перевищити 35 мільйонів євро, повідомляє CalcioNapoli24.

Реклама
Читайте також:

"Наполі" вже зробив офіційний запит щодо Судакова. Туринський "Ювентус" розглядає його як варіант на випадок відходу низки півзахисників. А "Брентфорд" хоче посилити середину поля після можливої втрати низки ключових гравців.

Судаков перед складним вибором

Минулого сезону вихованець "гірників" провів 36 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах та забив 8 голів. Він став лідером команди, а також регулярно викликається до збірної України. Інтерес з боку топ-клубів Європи — логічний крок у його кар'єрі.

Георгий Судаков
Георгій Судаков на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

За інформацією інсайдерів, донецький клуб не збирається знижувати ціну та розраховує на серйозні пропозиції. Варіант з орендою з правом викупу розглядається тільки за обов'язкової суми.

Нагадаємо, Олександр Зінченко теж змінить клуб під час літнього міжсезоння, у нього багато варіантів.

Олександр Шовковський може постати перед труднощами під час нового сезону в "Динамо".

Гравці "Полісся" назвали амбітну мету Руслана Ротаня в житомирській команді.

Віктор Циганков здивував і іспанських, і українських уболівальників незвичним вчинком у "Жироні".

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Георгій Судаков
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації