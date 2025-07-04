Наполі, Ювентус та Брентфорд борються за Судакова — хто фаворит

Георгій Судаков на зборах Шахтаря. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков може цього літа змінити клуб. Інтерес до хавбека виявляють "Наполі", "Ювентус" та англійський "Брентфорд".

Сума потенційного трансферу може перевищити 35 мільйонів євро, повідомляє CalcioNapoli24.

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"Наполі" вже зробив офіційний запит щодо Судакова. Туринський "Ювентус" розглядає його як варіант на випадок відходу низки півзахисників. А "Брентфорд" хоче посилити середину поля після можливої втрати низки ключових гравців.

Судаков перед складним вибором

Минулого сезону вихованець "гірників" провів 36 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах та забив 8 голів. Він став лідером команди, а також регулярно викликається до збірної України. Інтерес з боку топ-клубів Європи — логічний крок у його кар'єрі.

Георгій Судаков на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

За інформацією інсайдерів, донецький клуб не збирається знижувати ціну та розраховує на серйозні пропозиції. Варіант з орендою з правом викупу розглядається тільки за обов'язкової суми.

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